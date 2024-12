Burkina Faso: Expérimenter la « vitesse chinoise » dans les terres agricoles

Alexandra Brand, connue sous le nom chinois de Bai Shan, est née en Allemagne. Elle a poursuivi ses études de chimie à l'Université technique de Darmstadt en 1990 et a obtenu son doctorat en 1998. Elle a débuté sa carrière chez BASF, où elle a occupé divers postes de direction avant de rejoindre Syngenta en 2015. Depuis 2023, elle est vice-présidente exécutive chargée du développement durable et des affaires générales au sein du groupe Syngenta.

Une recherche rapide sur Internet pourrait donner d'Alexandra Brand l'image d'une personne « sérieuse et réservée », d'une scientifique allemande et d'un cadre supérieur au curriculum vitae impressionnant. Fidèle à ses habitudes, elle a fait preuve d'une présence imposante dès qu'elle s'est assise devant la caméra pour notre entretien.

Cependant, dès qu'elle a pris la parole, l'impression a changé : « J'ai un nom chinois, Bai Shan », a-t-elle dit en souriant. Elle parle d'un ton rythmé, bien modulé, plein d'expression.

L'atmosphère s'est instantanément détendue. « Un costume et une chemise blanche reflètent le code vestimentaire d'un cadre, des lunettes à monture noire sont la marque d'un scientifique, et des boucles d'oreilles en perles ajoutent une touche de féminité. J'aime beaucoup votre tenue », a fait remarquer le journaliste de Global People avant le début de l'entretien.

Elle a répondu en riant de bon coeur : « La prochaine fois que je viendrai en Chine, je ferai en sorte de porter quelque chose de plus coloré !

« Innover avec les agriculteurs chinois »

Mme Brand s'est rendue à Pékin pour assister à la Conférence mondiale sur l'innovation agroalimentaire 2024, qui s'est tenue dans le district de Pinggu en octobre.

Son enthousiasme pour cette première conférence était palpable : « Après avoir visité les expositions et assisté aux forums, j'ai été profondément impressionnée par l'acceptation généralisée du développement durable parmi les entreprises agroalimentaires chinoises et dans l'ensemble de la société », a-t-elle déclaré. « J'ai vu de nombreuses petites et moyennes entreprises agroalimentaires chinoises explorer activement les nouvelles technologies telles que les drones, le big data et l'intelligence artificielle. Il est également inspirant de voir les femmes jouer des rôles de plus en plus vitaux dans l'agriculture - intelligentes, courageuses... ».

« L'agriculture, c'est cool »

Pour Mme Brand, la « curiosité » est un trait caractéristique.

Née dans une ville du centre de l'Allemagne, Mme Brand a une cinquantaine d'années et est issue d'une famille de classe moyenne. Elle et son frère ont été les premiers de leur famille à obtenir un diplôme universitaire.

Fascinée par la chimie, Mme Brand a été captivée par les molécules dès son enfance. « J'étais convaincue que comprendre le fonctionnement des molécules permettrait de découvrir les règles qui régissent le monde », se souvient-elle. Entre 1990 et 1998, elle a poursuivi ses études de la licence au doctorat à l'université technologique de Darmstadt. « J'ai obtenu mon doctorat en seulement deux ans et demi, un record à l'époque dans mon université », a-t-elle déclaré.

« Mon cerveau est fait pour la chimie », poursuit-elle. « Certaines personnes sont de grands chanteurs, mais je suis sourde ; d'autres sont habiles de leurs mains, mais je peux à peine me servir d'un tournevis. Heureusement, mes intérêts et mon talent s'accordent parfaitement avec la chimie ».

Après avoir obtenu son diplôme, elle est entrée chez BASF, où elle a d'abord travaillé dans la recherche pendant quatre ans, préparant, synthétisant et assemblant de nouvelles molécules. Cependant, elle est devenue de plus en plus curieuse de savoir comment ses recherches étaient commercialisées et comment elles profitaient aux clients. Cette curiosité l'a amenée à se tourner vers l'aspect commercial de l'entreprise, où elle a dirigé une équipe de vente.

Sa première grande mission a été de gérer les ventes du bureau régional en Inde. Le défi est de taille. « Je n'avais aucune expérience commerciale et je n'étais jamais allée en Inde. Mais je me suis dit : pourquoi pas ? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ? ». Elle a mené à bien sa mission à Mumbai, acquérant au passage une précieuse expérience interculturelle.

Brand a rejoint Syngenta en 2015, où elle a d'abord supervisé les activités de protection des cultures et de semences en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. De 2018 à 2020, elle a occupé le poste de Chief Sustainability Officer, dirigeant l'équipe de durabilité nouvellement créée et faisant progresser les initiatives de durabilité de l'entreprise. En novembre 2023, elle a assumé son rôle actuel de vice-présidente exécutive de la durabilité et des affaires générales.

« Que ce soit chez BASF ou Syngenta, mon travail a toujours tourné autour de l'agriculture », a-t-elle déclaré. « L'agriculture est un secteur fascinant. Il s'agit de la vie, de l'environnement et de la résolution de problèmes. L'agriculture moderne est une merveille. Il y a quelques générations, les fruits et légumes exotiques étaient considérés comme un luxe. Aujourd'hui, ils sont accessibles dans le monde entier. L'avenir de l'agriculture consiste à produire plus de nourriture sur des terres limitées tout en réduisant les émissions de carbone - une mission qui m'inspire. »

Elle ajoute : « Ma fonction m'amène à voyager fréquemment, ce qui me permet d'être témoin de la diversité des modes de vie et de l'évolution des villes et des pays dans le monde entier. »

« Les multinationales intelligentes ne manqueront pas d'opportunités en Chine »

Global People : Quelles sont vos impressions sur la Chine rurale ?

Alexandra Brand : J'ai visité de nombreuses exploitations agricoles en Chine, et deux expériences se détachent. La première est celle d'une petite exploitation familiale d'environ un hectare, gérée par un couple. Leur curiosité et leur désir d'apprendre de nouvelles techniques m'ont fait forte impression.

D'autre part, j'ai visité une grande ferme modernisée, équipée de machines et de connaissances agricoles de pointe. Ces grandes exploitations chinoises sont aujourd'hui comparables à celles de pays occidentaux comme les États-Unis.

La diversité des exploitations agricoles chinoises est le reflet de la variété des individus qui y participent. Parmi les agriculteurs, il y a ceux qui travaillent sans relâche pour leur famille et les professionnels entreprenants qui gèrent des exploitations à grande échelle.

J'aime la campagne chinoise pour sa chaleur et son dynamisme. Bien que je ne parle pas chinois et que je ne me souvienne pas des noms des villages que j'ai visités, je me souviens parfaitement du paysage. Les champs verts et dorés mènent souvent à des fermes-restaurants confortables ou à de charmantes maisons de thé, où j'ai toujours été chaleureusement accueillie lorsque j'avais besoin de me reposer.

Global People : Comment voyez-vous le développement et la transformation de l'agriculture chinoise ?

Alexandra Brand : Le vaste territoire de la Chine se traduit par un système agricole très diversifié.

Les régions méridionales bénéficient d'un climat tropical, tandis que le nord connaît un climat tempéré, ce qui se traduit par des cultures variées entre les deux régions. En outre, le secteur de l'élevage est florissant, avec une forte demande de porc, de poisson, de volaille et de produits laitiers. Ces besoins redessinent le paysage agricole dans son ensemble.

Ces dernières années, le gouvernement chinois a réalisé d'importants investissements dans l'agriculture. Actuellement, le secteur connaît une modernisation rapide. J'ai personnellement été témoin de la « vitesse chinoise » dans les terres agricoles. À l'avenir, une plus grande évolutivité, l'intelligence et la numérisation façonneront sans aucun doute l'avenir de l'agriculture chinoise.

Toutefois, cela ne signifie pas que les pratiques traditionnelles disparaîtront. En tant que puissance agricole à l'histoire riche, la Chine conserve un lien culturel profondément enraciné avec sa terre. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes travaillant dans les villes retournent dans leur ville natale pendant le Nouvel An lunaire pour retrouver leur famille dans leur village.

Je pense que l'agriculture de haute technologie et l'agriculture traditionnelle ne sont pas en conflit. Au contraire, les technologies avancées sont très attrayantes pour les jeunes générations. Je suis convaincu que les exploitations agricoles modernisées de la Chine inciteront davantage de jeunes à retourner dans les zones rurales.

Global People : Au-delà de la campagne, comment percevez-vous la transformation de l'autre Chine ?

Alexandra Brand : Les réalisations de la Chine au cours des 30 dernières années sont tout simplement extraordinaires. Ma première visite en Chine remonte à 2003, lorsque je me suis rendue à Shanghai. À l'époque, la ville était totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. La Shanghai moderne présente un mobilier d'hôtel moderne et un vaste réseau de routes et d'autoroutes interconnectées.

En revanche, ma ville natale, située dans le centre de l'Allemagne, compte encore de nombreux bâtiments anciens et les investissements dans les infrastructures sont clairement insuffisants. La modernisation urbaine de la Chine est stupéfiante et offre des enseignements précieux pour les autres pays.

Global People: En tant que cadre d'une multinationale, comment voyez-vous le fonctionnement du système économique chinois ?

Alexandra Brand : Ayant visité la Chine à plusieurs reprises, j'ai acquis une connaissance approfondie de son marché et j'ai interagi avec certains secteurs économiques. Je suis particulièrement impressionnée par la fluidité de la communication entre les différentes parties prenantes en Chine. Les entreprises, les organismes publics et les universités coopèrent dans un climat de confiance et de compréhension mutuelle, et travaillent ensemble pour stimuler le développement économique.

Dans de nombreux pays, la modification de politiques économiques dépassées peut prendre beaucoup de temps. En revanche, en Chine, un pays immense, des changements rapides sont souvent mis en oeuvre de manière plus efficace.

Cette flexibilité est à la base de la croissance économique rapide de la Chine et continuera à soutenir ses progrès dans le paysage économique mondial actuel.

Au cours des dernières décennies, la Chine a été un moteur essentiel de la croissance mondiale. Bien que la croissance annuelle de son PIB ait ralenti, passant d'un taux à deux chiffres à environ 5 %, l'ampleur même de son économie signifie que sa contribution à la croissance économique mondiale reste substantielle.

La taille et la complexité du marché chinois offrent non seulement des opportunités de croissance, mais favorisent également l'innovation. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, la modernisation de la Chine représente un défi unique en raison de la nécessité d'améliorer simultanément le rendement des cultures, de protéger l'environnement et de tenir compte des variations régionales du climat et de la géographie. Cet « examen complexe » appelle des solutions innovantes.

La croissance soutenue et prévisible de l'économie chinoise continue d'attirer les entreprises mondiales. Les multinationales intelligentes ne manqueront pas l'occasion de s'engager avec la Chine.

Source: Global People Online