Madagascar: Mamy josé, candidat journaliste - « Pas de propagande sur ma radio »

Mamy José, de son vrai nom, José Claude Solomamiarivony, a réuni tous ses supporters ce dimanche 8 décembre, sur un grand terrain près de la gare d'Andasibe. Ambiance festive autour d'un repas populaire.

Fort de son expérience de conseiller communal, Mamy José se présente aux élections municipales en tant que candidat libre et critique du pouvoir en place. Tourisme durable et éducation sont les maîtres mots de sa campagne : « Andasibe a besoin de quelqu'un qui aime la nature, le développement et la conservation durable ». Ses fonctions ne s'arrêtent pas là, Mamy José consacre une partie de son temps à sa radio Vahiniala, créée en 1999. Aujourd'hui, à 44 ans, celui qui dirige également une petite entreprise a pour objectif d'éduquer ses auditeurs à l'environnement.

Divorcé, le père d'un garçon de 8 ans jure qu'il n'utilise jamais sa radio comme instrument de propagande : « Pour un équilibre entre les candidats, Vahiniala ne communique pas sur la campagne en cours ». L'entrepreneur s'adresse à son électorat via ses réseaux sociaux, tout en insistant sur son statut de citoyen, au-delà de sa fonction de journaliste

Bien qu'il affirme bénéficier d'un appui de 10 000 supporters, ses proches représentent son principal soutien. Dans la petite maison de ses parents, où il se ressource, beaucoup l'entourent. Parmi eux, Guillaume, 18 ans, orphelin, retrouve ses repères au sein de la famille de Mamy José. « C'est comme un papa pour moi », lance-t-il sourire aux lèvres. « Même ma famille de Tananarive m'épaule », confie fièrement Mamy José. Selon lui, son amour pour le village le démarque des autres candidats ; rien de bien original... Et de promettre de développer le fokontany « avec une meilleure gouvernance ». Cela lui est apparu un jour comme une évidence : « Maman il faut que je me lève pour le village ».

Formé au journalisme et à la communication très tôt, il a suivi des stages à RFI et dans d'autres médias internationaux. Il sait donc s'adresser aux habitants du village, venus par centaines pour profiter de l'ambiance et du repas servi dimanche dernier. Après les morceaux joués par la fanfare, le candidat journaliste claironne : « Je pense que cette fois-ci je vais gagner » ! Verdict ce mercredi.