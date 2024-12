Madagascar: ESSCA - Sortie de la 29ème promotion

359 jeunes fraîchement diplômés prêts à conquérir le monde professionnel. Ils sont issus de la 29ème promotion de l'Ecole Supérieure Sacré-Coeur Antanimena (ESSCA) dont la cérémonie de remise de diplôme s'est tenue vendredi dernier au BCMM en présence des personnalités influentes et de partenaires clés de l'événement .

Baptisée « Iorenantsoa », cette promotion composée de 248 étudiants en L3 et 111 étudiants en M2 a été placée sous le patronage de Lalaina Rado Robivelo, Fondateur de Good Vibes Academy et de Mbolatiana Andriamanantsoa, Directrice Générale de Softwell. Lors de son discours, Lalaina Rado Robivelo a souligné l'importance de la formation continue et de l'accompagnement des jeunes dans leur quête de réussite .

« Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la réussite académique, mais aussi l'engagement de chaque étudiant à se préparer pour un avenir professionnel et prometteur. Cette promotion témoigne du potentiel immense des jeunes et de leur capacité à innover et à impliquer dans le développement du pays« , a-t-il déclaré.

Mbolatiana Andriamanantsoa quant à elle a mis en avant l'importance de l'esprit d'entreprise et de l'innovation dans un contexte économique en constante évolution . « L'éducation est la clé de l'avenir , mais c'est la capacité à innover et à entreprendre qui permet d'ouvrir les portes d'un avenir radieux », a-t-elle souligné. A noter que le titre de major de promotion a été attribué à Mahay Ilotia Ramahefarivo, en M2, parcours Marketing et Commerce.