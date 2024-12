Madagascar: Promotion de la destination - Des explorateurs internationaux à la découverte de la RN7

Un projet innovant intitulé « Madagascar uncharted : Behind the baobabs » est mené par l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM), en partenariat avec l'agence de créateurs de contenu « Where is this », et avec l'appui du projet PIC et le ministère de tutelle. Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans la promotion des destinations à travers le monde, réunissant une communauté de créateurs de contenus internationaux.

Des explorateurs internationaux composés de créateurs de contenu, de directeurs artistiques, de producteurs de films et d'influenceurs venant d'Europe, d'Afrique et d'Australie sont ainsi à la découverte des paysages se trouvant le long de la mythique RN7. « Ce périple en voiture et à moto les mènera à travers des étapes incontournables comme Morondava, Antsirabe, Fianarantsoa, Isalo, Tuléar et Salary où l'on trouve de nombreux sites touristiques très diversifiés. Ce qui permettra ainsi de promouvoir la destination Madagascar à l'échelle internationale », a expliqué Danny Barivelo, directeur exécutif de l'ONTM à la presse.

Il est à noter que ce road trip unique va s'étaler sur la période du 8 au 24 décembre 2024. « Notre objectif vise à valoriser Madagascar comme un cadre exceptionnel pour les cinéastes et producteurs internationaux tout en créant une banque de contenus photos et vidéos destinée aux professionnels du tourisme pour renforcer l'attractivité de la destination. Le renforcement du positionnement de la Grande île en tant que destination incontournable pour les marchés prioritaires n'est pas en reste », a-t-il conclu.