Madagascar: Village Engage For Change - Des engagements solidaires mis en avant par Orange Madagascar

Orange Madagascar ouvrait les portes du « Village Engage For Change » au sein de son Orange Digital Center à la Gare Soarano les 6 et 7 décembre derniers.

Ce premier salon met en lumière les nombreuses initiatives sociales et solidaires de l'entreprise, confirmant son rôle actif dans des domaines clés tels que le climat, la santé, la solidarité, l'inclusion, et la lutte contre la corruption. Cet événement se présente comme une vitrine des engagements de l'entreprise, offrant aux visiteurs l'opportunité d'interagir avec les acteurs, partenaires et bénéficiaires de ces initiatives. Plusieurs stands ont permis de découvrir les programmes phares d'Orange Madagascar, comme les dépistages gratuits du VIH, du diabète et des cancers (col de l'utérus, sein, prostate).

Ces actions visent à sensibiliser et à offrir un accès direct à des soins essentiels. Un « Bazary solidaire » a également mis en avant les produits réalisés par des femmes formées dans les « Maisons Digitales pour les femmes », une initiative portée par Orange Solidarité Madagascar. Ce projet reflète l'engagement d'Orange pour renforcer l'autonomisation économique des femmes dans le pays.

Actions sociétales

Lors de l'événement, Orange Madagascar a également mis en exergue la lutte contre le réchauffement climatique. Des conférences et ateliers, tels que les fresques du climat, animées par des salariés bénévoles, sensibilisent les visiteurs à des solutions concrètes comme l'économie circulaire et le recours aux énergies renouvelables. En outre, à travers le programme « Orange Engage For Change », lancé dans 17 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, l'entreprise incite activement ses salariés à s'engager dans des actions sociales et environnementales.

Aujourd'hui, plus de 4 200 salariés participent à ce programme, impactant 18 millions de personnes dans la région. À Madagascar, ce sont plus de 200 collaborateurs qui dédient leur temps et leurs compétences à des initiatives réparties dans les 23 régions de l'île. Ces salariés engagés seront au coeur des activités du salon, témoignant de l'impact de leurs actions sur le terrain.

Solidarité

Pour ses promoteurs, le « Village Engage For Change » incarne la volonté d'Orange Madagascar à prendre des engagements au plus près de la population. En rassemblant partenaires, bénéficiaires et collaborateurs autour de projets à forte valeur sociale et environnementale, cette première édition marque une étape importante dans la démarche solidaire et inclusive de l'entreprise. Avec ce salon, Orange Madagascar réaffirme son ambition de créer un impact concret et positif dans les communautés, tout en impliquant activement ses salariés et partenaires dans la construction d'un avenir meilleur pour tous.