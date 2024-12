Madagascar: La RN 7 revisitée par des influenceurs

Une pratique incontournable avec l'omniprésence des réseaux sociaux. Le recours aux services des influenceurs et des créateurs de contenu devient une nécessité absolue. Cela permet, par exemple, de faire valoriser les atouts touristiques d'un pays. Conscient de cette obligation, l'Office national du tourisme de Madagascar, (ONTM), s'est associé avec l'Agence Where Is This, l'une des spécialistes en la matière. La présentation du projet a été effectuée samedi matin à l'Hôtel Le Louvre à Antaninarenina.

Danny Barivelo, directeur exécutif de l'ONTM, explique le pourquoi et comment de cette initiative. « Il s'agit de Madagascar Uncharted, Behind the Baobabs. L'essentiel est de réunir dix talents issus de divers horizons venant d'Europe, d'Afrique et d'Australie, et de les embarquer dans un road trip unique le long de la mythique RN7. Le parcours commencera par une bifurcation d'Antsiarbe vers Morondava et ses célèbres allées de Baobabs, avant un retour vers Toliara par la RN7, en traversant des villes touristiques comme Ambositra, Fianarantsoa, Ihosy, Isalo, Ranohira, Sakaraha et Toliara. Ils seront pour la plupart des créateurs de contenu, directeurs artistiques, producteurs de films et influenceurs ».

Christian Ghamachi, de l'agence Where Is This, ajoute : « J'ai beaucoup sillonné l'Afrique à moto. Ce sera pour moi une belle découverte, cette aventure à Madagascar. Nous avons cinq millions d'audiences actives, et tous les jours (depuis hier jusqu'au 24 décembre), les films et images vont inonder les réseaux. »

Danny Barivelo a souligné qu' « après Nosy-Be, les divers circuits sur la RN7 sont les plus prisés des touristes étrangers. D'où cette collaboration presque conclue d'une manière gratuite. Les films et les images qu'ils ramènent pourront être utilisés par l'ONTM et visibles par tous ». Pour ce qui est de l'état de la RN7, par endroits devenue une piste rurale, cela fera partie du décor.