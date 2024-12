Madagascar: Pétanque/Mondial - Défaite amère pour l'équipe nationale

Madagascar s'est incliné sur le score de 11 à 13 devant l'Italie en finale du 51e championnat du monde, hier soir, au Zénith de Dijon, en France. C'est le quatrième titre pour la bande à Rizzi.

Madagascar rate le doublé. La triplette malgache a raté de peu son troisième titre mondial. L'équipe formée de Daniel Riantsoa Rakotondrainibe alias Zigle, Faratiana Rakotoniaina dit Tiana Kely, et Faly Donald Andrianantenaina, s'est inclinée en duel final devant la triplette italienne du tireur triple champion du monde, Diego Rizzi.

La finale qui a été équilibrée et a duré deux heures et onze minutes, a été remportée par les Italiens sur le score de 13 à 11. C'est leur quatrième sacre mondial. La bande à Zigle a été quasi menée du début jusqu'à la fin de la partie. Andrea Chiapello, Allession Cocciolo et Rizzi ont mené 4-0 à la troisième mène avant que les Malgaches n'arrachent leur premier point.

Au début du cauchemar, Donald a raté un tir pour quatre. À la quatrième mène, Madagascar a devancé de 6-4, après avoir raflé cinq points grâce aux tirs de Tiana Kely, puis de Donald. Peu après, déjà un point en poche et après concertation avec le coach Hery Ratsimba, l'équipe malgache a commis une grave erreur en décidant de tirer au lieu d'ajouter un point de plus en pointe. Ils ont voulu trop bien faire et faire du spectacle, mais ont finalement échoué.

Mauvaise décision

À la dixième mène, Tina Kely puis Donald ont raté leur tir qui a rendu la tâche facile à Chiapello qui a assuré ses deux dernières boules pour finir en beauté la partie. La stratégie de placer le bouchon au centre et à courte distance pour pouvoir attaquer à fond, n'a pas, non plus, fonctionné.

Madagascar a éliminé la France, en alignant Jean Feltain, Henri Lacroix, Dylan Rocher et Philippe Suchaud, par 13 à 3, en demi-finale. En quarts, Madagascar a surclassé la Belgique 13-3 et la Suède en huitième de finale. L'Italie a, de son côté, battu à sens unique la Tunisie, en demi-finale.

Les deux précédents titres ravis par la Grande Île datent de 2016, à domicile, lors de la 47e édition au Palais des Sports, à Mahamasina, et celui décroché par la bande à Christian Andriantseheno, dit Racle, en 2019. Le défi de faire un comeback extraordinaire ne s'est pas réalisé après un parcours brillant. Madagascar a échoué juste à la porte du sommet mondial.