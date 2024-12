Afrique: CHAN 2024 - Double victoire des Barea en amical

Matchs d'évaluation. La présélection nationale a arraché deux victoires sur les deux matchs amicaux de préparation de ce week-end en vue du 2e tour préliminaire du Ville Championnat d'Afrique des Nations (Chan).

Les Barea ont largement défait la sélection d'Amoron'i Mania sur un score fleuve de 7 à 1, au stade d'Ankorombe à Ambositra samedi. La sélection d'Amoron'i Mania a pu encore tenir tête aux Barea en première période, à l'issue de laquelle ces derniers ont mené 1 à 0, but sur un pénalty signé Tony de Dato FC.

Les hommes de Romuald Rakotondrabe ont marqué trois buts dans les cinq premières minutes de la deuxième mi-temps. L'attaquant du Cosfa, Toky, a réalisé un triplé et un but chacun pour Tony

(Elgeco Plus), Tony (Dato FC), Gabriel (FC Toulon) et Kôna de FC Ilakaka. La sélection locale est formée de joueurs des clubs en D1 régionale. L'équipe locale a marqué sur pénalty son unique but après la sixième réalisation des Barea.

Stratégie tactique

C'était une occasion pour le coach Rôrô et son staff d'évaluer le niveau technique des présélectionnés. « Le plus important est de jouer le maximum de matchs de préparation afin de pouvoir évaluer le niveau technique de chaque joueur. Nous avons travaillé à l'entraînement une stratégie tactique et nous avons pu concrétiser 60 % des occasions... Mais beaucoup restent encore à rectifier », confie le coach Rôrô.

Hier, au stade Vélodrome à Antsirabe, la présélection nationale a battu sur une très courte victoire la sélection de Vakinankaratra, par un à rien, but marqué par Randi de l'Uscafoot. Cette fois, les Barea ont dominé, mais ils ont eu du mal à concrétiser les occasions. « Nous avons eu des buts tout faits, mais le gardien de but de la sélection hôte a pu sauver au moins trois occasions nettes », relate le coach Rôrô.

Le groupe de quarante joueurs a effectué une séance d'entraînement biquotidienne dans la ville d'Eaux, sauf les jours de match. Les hommes de Rôrô reviendront dans la capitale mardi, pour poursuivre la préparation à moins de deux semaines du match aller contre l'Eswatini, qui aura lieu, le 21 décembre, en Afrique du Sud.