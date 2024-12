Madagascar: Slalom/Last race - Victoire de Juan, Olivier sacré champion

Juan Rakotojohary ou Tovonen Jr a remporté sa troisième victoire consécutive de la saison, ce week-end au Last Race à Andranotapahana. Le titre national est revenu à Olivier Ramiandrisoa.

La victoire du « Last Race » est revenue au pilote du FMMSAM, Juan Rakotojohary sur Clio, tandis que le titre de champion de Madagascar est remporté par le pilote de l'Asacm, Olivier Ramiandrisoa. La septième et dernière manche du championnat de Madagascar des slaloms et courses de côte, organisée par le club ACCT qui fête ses 20 ans, s'est déroulée ce week-end sur la terre pleine à Andranotapahana.

C'était la troisième victoire d'affilée pour Juan Rakotojohary qui conduit une Clio. Le triple champion de Madagascar a réalisé les meilleurs temps des deux manches sur piste A et B. Tovonen Jr remporte la victoire de cette dernière manche au général et la classe M11. Juan a réalisé les scratchs sur les deux pistes, dont 2 :47 :49 et 2 :44 :58, soit un cumul de 5 :32 :07.

« J'ai tout fait pour réaliser le meilleur temps durant la première manche. Aujourd'hui (dimanche), l'état de la piste s'est dégradé, mais j'ai toujours essayé d'améliorer mon temps et je suis surpris d'avoir pu le faire malgré l'état de la piste. J'ai néanmoins évité de faire des erreurs, car il faut de la précision avec cette piste dégradée», souligne Tovonen Jr.

Premier titre

« Cette année, mon objectif a été aussi de remporter la victoire avec cette Clio de mon père avec qui j'ai grandi... Déterminé, je voulais vraiment lui donner une chance de remporter une victoire. Certes, j'ai raté cette fois le titre, mais être vice-champion n'est pas du tout mauvais. Nous avons tiré beaucoup de leçons cette saison », explique-t-il.

Olivier Ramiandrisoa, sur une Citroën C2, se contente encore une fois de la seconde place, mais il a été sacré champion de Madagascar dès la première journée du samedi. Le vice-champion national en 2023 est aussi champion de la classe M10. Ses meilleurs chronos sont de 2 :49 :77 et 2 :47 :51, soit un cumul de 5 :37 :28.

« L'objectif principal est de marquer des points pour le championnat. Se classer septième est déjà suffisant. Ainsi, il a fallu éviter des casses mécaniques car les pistes se sont beaucoup dégradées », explique Olivier. « Je suis très content de mon titre. J'ai raflé quatre victoires d'affilée et, durant les suivantes, j'ai juste géré la mécanique et l'usure. Aujourd'hui (hier), j'ai eu un problème au niveau de la transmission, la voiture a souffert vu la configuration du tracé », confie le nouveau champion. Elvis Danielson se trouve en troisième position avec sa CAN-AM AX3.