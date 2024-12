Madagascar: COI - Edgard Razafindravahy, en bâtisseur de paix dans l'océan Indien

Sous la direction d'Edgard Razafindravahy, la Commission de l'océan Indien (COI) mène le projet Gouvernance, Paix et Stabilité (GPS), visant à renforcer la stabilité électorale et institutionnelle dans la région. Ce programme ambitieux touche les cinq États membres de la COI, avec des initiatives marquantes pour apaiser les tensions et garantir des processus démocratiques inclusifs.

Depuis son arrivée à la tête de la Commission de l'océan Indien (COI), Edgard Razafindravahy a insufflé une dynamique nouvelle à la région, grâce au projet Gouvernance, Paix et Stabilité (GPS). Ce programme ambitieux, financé par une subvention de 8 millions d'euros de l'Agence française de développement (AFD), s'étend aux cinq États membres de la COI : les Comores, La Réunion (France), Madagascar, Maurice et les Seychelles. Il vise à relever les défis les plus urgents: apaiser les tensions, garantir des élections transparentes et crédibles, et consolider les institutions démocratiques.

Un acteur de la stabilité électorale et institutionnelle

Lancé en 2022, le GPS multiplie les initiatives marquantes. Parmi elles, la création du Réseau électoral de l'océan Indien (REOI), un espace unique de collaboration entre les organes de gestion des élections des États membres. En septembre dernier, lors d'une réunion aux Seychelles, une décision historique a été prise : établir une école d'administration électorale régionale en partenariat avec Madagascar et les Seychelles. Cet outil renforcera les compétences des acteurs électoraux, garantissant des scrutins transparents et inclusifs, des piliers essentiels pour prévenir les crises post-électorales.

Toutefois, le GPS ne s'arrête pas aux institutions. Les journalistes jouent également un rôle crucial dans la promotion de la transparence électorale. À Maurice et à Madagascar, des formations intensives ont permis de sensibiliser les professionnels des médias aux enjeux d'une couverture équilibrée et responsable des scrutins. Ces ateliers, organisés en partenariat avec les commissions électorales locales, s'inscrivent dans la mission de la COI: prévenir les crises, renforcer la confiance dans les processus électoraux et accompagner les acteurs clés vers une gouvernance inclusive.

La capacité de la COI à intervenir en période de crise s'est construite au fil des années. Un exemple marquant reste son rôle en 2008, lors de la crise politique à Madagascar. À une période où les tensions menaçaient de paralyser le pays, la COI a joué un rôle central dans la facilitation du dialogue entre les parties prenantes. Cette intervention a permis d'apaiser une situation explosive, confirmant la Commission comme un acteur incontournable pour la stabilité régionale.

Sous la direction d'Edgard Razafindravahy, cet héritage s'inscrit au coeur du projet GPS. En plus d'outiller les États membres pour gérer leurs propres crises, le programme propose des missions d'écoute et de dialogue à la demande des gouvernements. Ces interventions permettent non seulement de désamorcer des conflits potentiels, mais aussi de poser les bases d'une stabilité institutionnelle durable.

Une gouvernance inclusive et tournée vers l'avenir

La COI continue de redynamiser des structures comme l'Association des Parlements de la COI (AP-COI) et la Plateforme des femmes politique de l'océan Indien (PFPOI). Ces initiatives visent à renforcer la participation des femmes et des jeunes, considérés comme des piliers essentiels d'une gouvernance durable et inclusive.

En octobre, une conférence régionale sur le rôle des jeunes dans la paix et la stabilité a mis en lumière l'importance de leur engagement. Le Réseau d'engagement solidaire pour la paix et l'inclusion régionale (RESPIR) traduit cette ambition par des actions concrètes de dialogue et de mobilisation des jeunes dans toute la région.

Alors que le projet GPS entre dans sa dernière phase, jusqu'en 2026, Edgard Razafindravahy s'emploie à en maximiser l'impact. La COI s'affirme, sous sa direction, comme un acteur clé de la stabilité dans l'océan Indien, une région qui, malgré les turbulences, avance vers un avenir plus serein.