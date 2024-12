Madagascar: Pétanque/Tir de précision - Zigle Rakotondrainibe sur le toit du Monde

Deuxième titre. Mission accomplie pour le champion du monde en triplette junior de 2015, à Bangkok en Thaïlande, Daniel Riantsoa Jean François Rakotondrainibe alias « Zigle ». Le plus jeune membre de la sélection à Dijon est sacré champion du monde de tir de précision senior, au bout d'une finale très disputée qui a duré trente-six minutes.

Il détrône ainsi le champion français, Dylan Rocher, champion en titre des deux dernières éditions et offre le deuxième sacre à la Grande Île, après le premier décroché par Carlos Rakotoarivelo en 2007, à Pattaya en Thaïlande. Daniel Riantsoa Rakotondrainibe a défait en finale, dans la nuit de samedi, le Hongrois Nagy Laszlo sur le score net de 46 à 32, à l'issue des cinq ateliers de quatre distances différentes de 6 à 9 mètres, au Zénith à Dijon, en France.

Les deux finalistes ont été côte à côte jusqu'au quatrième atelier. Zigle a été mené 11 à 12 en assurant trois tirs sur quatre à l'atelier « tir de boule seule ». Il a, par la suite, devancé d'un point le Hongrois (25 contre 24) à l'atelier « boule derrière le but » avec un succès à 100 % sur les quatre tirs.

Toucher-gagner

Au troisième atelier « entre deux boules », Zigle a poursuivi sa lancée en tapant trois boules, dont deux à un point et une à trois points. Il a creusé l'écart (30 à 27). À la sautée, les deux challengers ont été en difficulté. Zigle n'a touché qu'au premier tir et le Hongrois a tout raté. Et au dernier atelier de « tir au but » ou tir de cochonnet, avec déjà ses huit points d'avance avant les trois derniers tirs, Zigle a remporté avant l'heure le titre grâce à une touche-gagner au troisième tir. Il a réalisé trois carros spectaculaires aux trois premiers tirs.

Daniel Riantsoa Jean François Rakotondrainibe a impressionné plus d'un, dès l'entame de l'épreuve en se hissant en tête au terme du premier tour et en engrangeant cinquante-quatre points. En demi-finales, samedi après-midi, il a écarté l'Espagnol Jesus Antonio Escacho Alarcon après avoir éliminé en quarts de finale l'Argentin Nestor Omar Guevara.

Zigle est donc le cinquième Malgache à remporter le titre mondial en tir de précision et succède à Carlos Rakotoarivelo, vainqueur de la 8e édition à Pattaya en Thaïlande en 2007. Madagascar a déjà ravi le sacre mondial chez les dames signé Hanta Francine Randriambahiny dit « Cicine » en 2011 en Turquie. Et chez les juniors, la Grande Île compte deux titres, dont les artisans sont Judicaël Ratianarison, en 2015 en Thaïlande, et Faneva Ramanandraitsiory en 2021 en Espagne.