Madagascar: Concours national de slam - Rado Ravalison sacré champion

Après plusieurs années de participation au concours national de slam, Rado Ravalison, alias Orad, a enfin décroché la victoire tant attendue. Lors de la 15e édition du Slam national, qui s'est clôturée ce samedi à l'IFM, le jeune talent d'Antananarivo a triomphé parmi les huit finalistes venus des quatre coins du pays. Une victoire qui le propulse directement vers la Coupe du Monde de Slam-Poésie, qui se tiendra en France en 2025.

À seulement 24 ans, Orad, étudiant en Communication à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'université d'Antananarivo, n'est pas un novice. Ce passionné de slam-poésie a fait ses premiers pas dans le slam à l'âge de 16 ans, au lycée. Depuis, il n'a cessé de perfectionner son art, en particulier à travers des textes axés sur la sensibilisation sociale et la conscientisation. « J'ai écrit un texte par mois pendant toute l'année. Quand le concours national arrive, je n'ai plus qu'à choisir celui qui correspond le mieux à l'instant », confie-t-il après sa victoire. Le texte qu'il a présenté à la finale date de deux ans, prouvant ainsi la profondeur et l'engagement de son travail créatif.

Vice-champion à trois reprises lors des éditions précédentes, Orad a su garder sa motivation intacte.

« Je suis content d'avoir enfin décroché la victoire après plusieurs participations. Mon rêve se réalise », déclare-t-il, visiblement ému. « Je savoure cette victoire, mais il est déjà temps de me préparer pour la Coupe du Monde en 2025 ».

Inspiré par son texte

« Fiainana Fianarana », écrit lors de Soamiditra de la Mention COMMO en 2019, Orad poursuit son évolution au sein de Miangaly Théâtre et de diverses associations comme Madagaslam. Pour lui, participer à des concours internationaux n'était qu'un rêve lointain. Aujourd'hui, il s'apprête à représenter Madagascar sur la scène mondiale.

La victoire d'Orad, au-delà de son parcours personnel, est un symbole de la montée en puissance du slam-poésie à Madagascar, un art qui permet aux jeunes de faire entendre leur voix, d'éveiller les consciences et d'exprimer les réalités sociales avec force et poésie. Le chemin vers la Coupe du Monde est désormais ouvert, et Orad, plus que jamais, est prêt à relever le défi.