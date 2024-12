Madagascar: Employabilité - Des métiers d'avenir proposés aux jeunes

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique promeut l'employabilité des jeunes à travers des octrois de formations et de développement de compétences par la filière huile essentielle.

En quête d'emploi. « La filière huile essentielle joue un rôle déterminant dans la création de richesse et d'emplois à Madagascar », a souligné la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique (MTEFoP) Hanitra Fitiavana Razakaboana lors de la signature d'un accord stratégique, vendredi dernier, entre le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique (MTEFoP) et le GEHEM (Groupement des Exportateurs d'Huiles Essentielles et Extraits de Madagascar) à l'hôtel Le Pavé Antaninarenina. En effet, « Les huiles essentielles représentent une richesse inestimable pour la Grande île. Leur valorisation ne se limite pas à la création de revenus, mais contribue également à la création d'emplois pour les jeunes et au développement local », a-t-elle ajouté.

Cependant, elle reste confrontée à des défis majeurs, notamment en matière de formation, de développement des compétences et d'amélioration des conditions de travail. Ainsi, des initiatives sont lancées afin de promouvoir des actions concrètes pour soutenir la professionnalisation et la modernisation du secteur, tout en s'assurant que les normes nationales et internationales soient respectées. Si actuellement plus de cinq cent mille familles vivent de la filière huile essentielle, l'objectif est d'augmenter ce nombre à travers des formations professionnalisantes, que ce soit pour ceux qui veulent monter leur propre entreprise ou travailler dans une société de cette filière.

Très prisés

En fait, les produits issus de ces plantes médicinales et aromatiques sont très prisés pour leurs applications dans divers domaines, à savoir médicinal, cosmétique et thérapeutique. Grâce à leurs vertus reconnues, les huiles essentielles ont connu une forte demande durant la pandémie de Covid-19 en 2020, consolidant ainsi leur position sur les marchés internationaux.

Les acteurs concernés par cette filière pourront bénéficier d'un renforcement de capacités tout en valorisant les ressources naturelles du pays. Ainsi, « ce partenariat est conçu comme un vecteur de croissance inclusive qui garantit que les bénéfices de la filière profitent à l'ensemble de la société, notamment aux communautés locales et aux jeunes en quête d'emploi ou d'opportunités entrepreneuriales», déclare Andrandraina Rasolonjatovo, Président du Conseil Administratif du GEHEM.

Pour le ministère, il s'agit de promouvoir des politiques économiques qui valorisent les ressources naturelles tout en répondant aux objectifs de création d'emplois. À travers la signature de l'accord, les deux entités travailleront ensemble pour créer de nouveaux emplois, améliorer les conditions de travail et développer l'entrepreneuriat.