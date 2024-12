Madagascar: Ihosy - La foudre brûle dix-sept personnes

Dix-sept membres d'une famille ont été admis à l'hôpital de la ville d'Ihosy. Ils ont été frappés par la foudre chez eux, dans la commune de Satrokala, vendredi.

Vendredi, à 18 heures, le village de Nagnarena, dans la commune de Satrokala, du district d'Ihosy, a été le théâtre d'un drame météorologique. La foudre a brûlé dix-sept membres d'une même famille.

Depuis un mois, les villageois ont accueilli avec joie les pluies fréquentes qui annoncent le début de la saison des cultures. Cependant, ce soir-là, l'atmosphère était lourde et inquiétante, selon les témoignages. Elle s'est rapidement couverte de nuages sombres et menaçants. Par moments, des éclairs de lumière ont jailli à travers ceux-ci et illuminé le paysage d'une lueur presque apocalyptique. Le tonnerre n'a cessé de gronder.

La pluie battante a incité la population à se réfugier chez elle. Les arbres se sont mis à frémir sous l'effet du vent qui s'est renforcé, et les feuilles ont brui, comme si elles murmuraient des secrets alarmants.

Évacuées

Dans une maison où se vivent grands-parents, enfants et petits-enfants, le calme du moment a soudainement été interrompu. Un éclair a zébré le ciel et frappé le toit. La décharge électrique a parcouru toutes les pièces. Ses flammes ont causé des blessures aux membres de la famille, dont de nombreux enfants, âgés de 4 à 14 ans, qui ont été les plus touchés. Les adultes ont subi des brûlures superficielles aux bras et sur d'autres parties du corps.

Toutes les victimes ont reçu les premiers soins d'urgence au centre de santé de base de niveau II local. Par la suite, elles ont été évacuées en 4x4 vers le Centre hospitalier de référence régionale d'Ihosy. Par miracle, toutes ont survécu, bien que quinze d'entre elles aient été sérieusement atteintes par la foudre. Tout le village est emporté par une marée d'émotion. Les habitants, choqués par la catastrophe, se rassemblent pour soutenir la famille foudroyée et partager sa peine.

Ils se rappellent la joie de voir tomber les pluies qui nourrissent leurs terres, mais ils sont désormais conscients de la réalité du danger, que la nature peut parfois être imprévisible et cruelle. Les gendarmes ont aidé les sinistrés et conseillé le fokonolona sur les mesures de sécurité à adopter en cas d'orage et de foudre.