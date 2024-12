Afrique: Ligue des Champions CAF TotalEnergies - Retour sur la deuxième journée

La phase de groupes de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies s'est poursuivie ce week-end avec des rencontres palpitantes lors de la deuxième journée, alors que les équipes se sont affrontées pour décrocher des points cruciaux dans leur quête de qualification pour les phases à élimination directe.

Des exploits de dernière minute d'Al Hilal dans le Groupe A au partage des points entre Pyramids et l'Espérance dans le Groupe D, la compétition reste ouverte, et chaque point s'avère déterminant. Alors que certaines équipes consolident leurs positions, d'autres doivent surmonter de sérieux défis pour rester dans la course.

Voici un récapitulatif détaillé de toutes les actions du week-end, groupe par groupe, avec les classements actualisés, les résultats et les prochaines rencontres pour vous tenir informé(e) de cette compétition phare du football africain.

Groupe A : Al Hilal et MC Alger en force

Al Hilal Omdurman a poursuivi son début parfait dans le Groupe A avec une victoire dramatique 2-1 contre le TP Mazembe.

Un penalty transformé par Mohamed Abdelrahman a donné l'avantage aux Soudanais avant qu'Oscar Tshikomb égalise pour Mazembe d'un tir spectaculaire. Mais un effort à longue distance de Jean Girumugisha en fin de match a offert les trois points à Al Hilal, leader du groupe avec six points.

De son côté, le MC Alger s'est imposé 2-0 face aux Young Africans au Stade du 5 Juillet. Ayoub Abdellaoui a ouvert le score en seconde mi-temps, et Soufiane Bayazid a scellé la victoire dans le temps additionnel. Mazembe est troisième avec un point, tandis que les Young Africans ferment la marche avec deux défaites.

Groupe B : AS FAR accroche les Sundowns, Maniema assure un point

L'AS FAR Rabat a tenu tête aux anciens champions des Mamelodi Sundowns avec un match nul 1-1 à El Jadida. Iqraam Rayners avait ouvert le score pour les Sud-Africains en seconde période, mais Mohammed Hrimat a rapidement égalisé.

Les Sundowns restent invaincus avec deux points, tandis que l'AS FAR mène le groupe avec quatre points. Dans l'autre match, l'Union Maniema a arraché un nul 1-1 face au Raja Casablanca grâce à une frappe tonitruante de Joseph Bakasu, égalisant après l'ouverture du score des Marocains. Raja, toujours sans victoire, est dernier avec un point, tandis que Maniema grimpe à la deuxième place avec deux points, maintenant le groupe très compétitif.

Groupe C : Pirates et Ahly se neutralisent, Belouizdad se relance

Les Orlando Pirates et Al Ahly se sont quittés sur un score vierge devant un stade Orlando Stadium comble. Monnapule Saleng et Yahya Attiat Allah ont failli trouver la faille, mais les défenses ont tenu bon. Plus tôt, Aimen Mahious a inscrit un but à la 71e minute pour offrir une victoire 1-0 au CR Belouizdad contre le Stade d'Abidjan, maintenant ainsi les Algériens dans la course. Le Stade d'Abidjan, dernier du groupe, n'a toujours pas engrangé de point.

Groupe D : Résultats serrés dans un groupe disputé

Pyramids et Djoliba se sont neutralisés 0-0 au Mali dans un duel défensif frustrant pour les deux équipes. Pyramids reste en tête avec quatre points, tandis que Djoliba est dernier avec un point. De même, l'Espérance Tunis n'a pu faire mieux qu'un 0-0 face à Sagrada Esperança en Angola. Malgré une domination claire, l'Espérance a buté sur une défense angolaise solide. Les Tunisiens sont à égalité avec Pyramids, mais leaders grâce à une meilleure différence de buts.

Résultats de la deuxième journée

Groupe A

Al Hilal 2-1 TP Mazembe

MC Alger 2-0 Young Africans

Groupe B

AS FAR Rabat 1-1 Mamelodi Sundowns

Maniema Union 1-1 Raja Casablanca

Groupe C

Orlando Pirates 0-0 Al Ahly

Stade d'Abidjan 0-1 CR Belouizdad

Groupe D

Djoliba 0-0 Pyramids

Sagrada Esperança 0-0 Espérance Tunis

Classements après la deuxième journée

Groupe A

Al Hilal - 6 pts MC Alger - 4 pts TP Mazembe - 1 pt Young Africans - 0 pt

Groupe B

AS FAR Rabat - 4 pts Mamelodi Sundowns - 2 pts Maniema Union - 2 pts Raja Casablanca - 1 pt

Groupe C

Al Ahly - 4 pts Orlando Pirates - 4 pts CR Belouizdad - 3 pts Stade d'Abidjan - 0 pt

Groupe D

Espérance Tunis - 4 pts Pyramids - 4 pts Sagrada Esperança - 1 pt Djoliba - 1 pt

Prochaines rencontres - Troisième journée

Groupe A

Mazembe vs Young Africans (14 déc., 13:00 GMT)

MC Alger vs Al Hilal (14 déc., 19:00 GMT)

Groupe B

Maniema vs AS FAR Rabat (14 déc., 13:00 GMT)

Raja Casablanca vs Mamelodi Sundowns (15 déc., 13:00 GMT)

Groupe C

Al Ahly vs CR Belouizdad (13 déc., 11:00 GMT)

Stade d'Abidjan vs Orlando Pirates (14 déc., 16:00 GMT)

Groupe D