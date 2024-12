Ile Maurice: Un boulon manquant de l'escalator attire l'attention

L'inspection de l'escalator défectueux de Grand-Baie La Croisette (GBLC) se poursuit en ce lundi 9 décembre. Cela, afin de déterminer les causes de l'incident tragique, survenu le 23 novembre, qui a causé l'amputation de la jambe droite de Fateemah Dilmahomed, 21 ans. Le travelator est vieux de 11 ans et il n'a pas été changé depuis, nous a confirmé Me Anas Sakhawoth, avocat représentant la famille Dilmahomed.

L'inspection, qui implique 26 représentants de différentes entités, implique le démontage complet de l'escalier roulant pour procéder à une analyse détaillée de ses différentes parties. Le démontage d'une dizaine de marches a déjà été réalisé. Lors de cet exercice, un boulon manquant a particulièrement attiré l'attention des experts. Les autres boulons utilisés pour fixer la marche qui s'était détachée lors de l'incident ont été placés sous scellés à des fins d'enquête.

Le démontage du tapis roulant est supervisé par la Criminal Investigation Division de Grand-Baie, en collaboration avec des ingénieurs et experts de Manser Saxon, et des représentants de la police scientifique. Des enregistrements vidéo et des photos ont été réalisés pour servir de preuve dans le cadre de l'enquête en cours. Me Anas Sakhawoth était également présent lors de l'inspection pour s'assurer que les procédures se déroulent dans les règles de l'art.

La société GBLC, en coopération avec les autorités compétentes, veille à ce qu'une personne ne soit présente sur le site afin de suivre l'évolution de l'inspection et d'assurer la transparence de l'opération. Les autorités continuent de travailler avec diligence pour déterminer les causes exactes de l'incident et pour prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des usagers de l'espace commercial. L'inspection se poursuivra ce lundi avec un examen minutieux de la plateforme située à l'extrémité inférieure de l'escalator.