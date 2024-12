Ile Maurice: «Je vais me battre pour les clients de la BAI qui ont été victimes, tout comme nous»

Après presque dix ans d'absence, Dawood Rawat, l'ex-chairman emeritus du groupe British American Investment (BAI), est rentré à Maurice hier à bord d'un vol de Turkish Airlines, atterrissant à 13 h 05. Accompagné de son épouse, Aisha, il a été accueilli dans une ambiance chargée d'émotion par ses filles, Laina Rawat-Burns et Adeela Rawat-Feistritzer, ses gendres et ses petits-enfants, ainsi que des proches et amis.

Un groupe de soutien, composé d'anciens clients et employés de la BAI, d'amis et de sympathisants, était également présent. Brandissant des banderoles avec des messages tels que «Welcome back home», «It was safe when it was in his hands» et «You can take Dawood Rawat out of the country, but not the country out of Dawood Rawat», ils ont exprimé leur solidarité à la famille Rawat. Face à la presse, Dawood Rawat a partagé sa joie et son émotion de revenir dans son pays natal après une décennie d'absence. «Je ressens une grande émotion. Cela me touche énormément de voir que les clients de la BAI ne m'ont pas oublié. Je ne les ai pas oubliés non plus. Mon pays prend un nouveau départ et j'en suis très heureux. Je ferai d'autres déclarations dans les prochains jours, après avoir rencontré les membres du gouvernement pour décider de la direction que je vais prendre.»

Pour l'instant, Dawood Rawat a indiqué qu'il souhaitait se consacrer à sa famille, à ses enfants et à ses petits-enfants. «Il y a des personnes que je n'ai pas vues depuis dix ans.» Il a également exprimé sa reconnaissance envers toutes les personnes venues l'accueillir à l'aéroport. «J'ai une pensée spéciale pour tous les anciens clients de la BAI. J'étais surpris; je pensais qu'ils m'avaient oublié. Moi, je ne les ai pas oubliés. Dans toutes mes discussions avec le gouvernement, je n'oublierai pas les anciens clients de la BAI. Il est hors de question que je fasse quoique ce soit sans me battre pour les clients de la BAI qui ont été victimes, tout comme nous.»

Il a ajouté que le temps passé à l'étranger lui avait permis d'apprendre beaucoup sur d'autres pays et sur la gestion. «Aujourd'hui, les populations partout dans le monde n'acceptent plus les dictateurs ni les incompétents. Les gens recherchent des leaders compétents, pour qu'ils n'aient plus à mendier pour un emploi ou une promotion. J'espère que ce nouveau gouvernement pourra livrer ces résultats rapidement.»

Dawood Rawat avait quitté le pays en janvier 2015 pour des raisons de santé. Peu après, le groupe BAI a été démantelé par l'ancien gouvernement sur fond de soupçons de Ponzi Scheme, des accusations qui n'ont toutefois jamais été prouvées en justice. Le groupe BAI comprenait des entreprises majeures, telles que l'hôpital Apollo Bramwell et la Bramer Bank, ainsi que la chaîne de magasins Courts et le concessionnaire Iframac. Depuis la victoire de l'Alliance du changement, de nombreux partisans, qui comptent des anciens employés et même des clients, ont exprimé leur soutien à Dawood Rawat, l'encourageant à revenir.