Algérie: ONPPE - Journée de sensibilisation sur la prévention contre la drogue

ALGER — L'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE) a organisé, dimanche à Alger, une journée de sensibilisation sur la prévention contre la drogue, avec la participation de représentants de secteurs et d'organismes nationaux, ainsi que de corps de sécurité et d'associations de la société civile.

Dans une allocution à cette occasion, la Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, a précisé que cette rencontre vise à "examiner des mécanismes pratiques et concrets pour renforcer la prévention contre la drogue", rappelant les programmes nationaux établis et le cadre législatif en matière de prévention de ce fléau.

Mme Cherfi a également fait état d'un projet de convention, qui sera conclu "avant la fin de l'année en cours" entre l'ONPPE et l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT), visant à "renforcer la prévention contre ce fléau à travers la mise en place de mécanismes et de mesures pratiques sur le terrain".

Par ailleurs, la responsable a évoqué le plan national de l'enfance 2025-2030, en cours d'élaboration, qui vise à "consolider les mécanismes et les programmes nationaux dédiés à la protection et à la promotion de l'enfance, en impliquant des représentants des différents secteurs concernés, la société civile et les acteurs engagés dans ce domaine".

Mme Cherfi a, en outre, rappelé les mécanismes d'accompagnement mis en place par l'ONPPE dans le cadre de la communication avec les familles sur les questions liées à l'enfance, telles que le numéro vert (11-11) et la cellule d'écoute composée de psychologues, sociologues et médecins.

De son côté, le directeur général de l'ONLDT, Farid Mazouni a évoqué la stratégie nationale de lutte contre la drogue, élaborée dans le cadre d'une action coordonnée entre les secteurs, organismes et associations de la société civile.