Afrique: Challenge App Afrique 2024 - Une édition consacrée à l'or bleu

RFI et France 24 lancent la neuvième édition du Challenge App Afrique, avec pour thème cette année "Le numérique au service de l'or bleu ". Ce concours sera porté par les émissions « C'est pas du vent » de RFI et « Tech24 » de France 24.

Pour le continent africain, l'accès à l'eau est un enjeu fondamental pour assurer le développement durable. L'eau, essentielle à la fois pour la consommation humaine, l'agriculture et les écosystèmes, est une ressource de plus en plus rare et inégalement répartie.

Malgré un potentiel naturel considérable, de nombreuses régions souffrent de pénuries d'eau chroniques, ce qui cause des répercussions graves sur la santé, l'agriculture et l'économie. La gestion durable des ressources en eau, la lutte contre la pollution et la préservation des milieux aquatiques sont devenues des priorités urgentes pour le continent.

Face à ce défi persistant, la 9e édition du Challenge App Afrique veut stimuler la création de solutions numériques innovantes visant à proposer de nouveaux modèles durables répondant aux défis liés à l'eau. À travers ce concours, RFI et France 24 s'engagent dans le développement d'applications numériques innovantes au service de l'accès à l'eau et à l'assainissement, et la conservation des mers et océans.

Ce challenge s'adresse à tous les entrepreneurs africains francophones. Pour participer, il faut proposer un projet numérique innovant, pertinent et à fort potentiel de développement. Les candidatures s'ouvrent aujourd'hui, et jusqu'au 26 janvier 2025 sur le site du Challenge App Afrique.

À l'issue du concours au printemps prochain, notre jury d'experts désignera le ou la lauréat.e, qui bénéficiera d'un financement de 15 000 € pour l'aider à développer son projet.