Maroc: Le Rotary Club de Dakhla fait don de matériel informatique et de livres

Dakhla — Le Rotary Club de Dakhla a fait don, samedi à Dakhla, de matériel informatique et de livres, en vue d'encourager l'apprentissage et la culture auprès des jeunes.

Menée avec le soutien du club parrain, le Rotary Club de Casablanca, cette action consiste à équiper dans une première phase le Centre de lecture à la Maison de la Culture Al Walaa, avec une vingtaine d'ordinateurs et quelque 400 livres pour encourager la lecture et rapprocher le livre des jeunes et des élèves de la région.

Les jeunes vont également bénéficier d'une formation certifiante en cybersécurité, dans le cadre du programme Cyber4D, initié par le Rotary Club de Dakhla, en partenariat avec l'Ecole supérieure de technologie.

Ce programme vise à former les jeunes aux métiers du numérique, en vue de renforcer l'écosystème digital de la région et accompagner sa transformation numérique.

Selon les organisateurs, ces initiatives illustrent l'engagement des rotariens dans le développement culturel, éducatif et social de la région, tout en valorisant son potentiel unique.

A cette occasion, le Rotaract Club de Dakhla a été officiellement lancé, réunissant des étudiants de l'Ecole national de commerce et de gestion (ENCG) de Dakhla, pour renforcer leur leadership et leur engagement citoyen.

A rappeler qu'une rencontre sur "L'histoire de la poésie, histoire de l'humanité" avait été organisée, vendredi soir à la Maison de la Culture Al Wahda à Dakhla, à l'initiative de Rotary Club Dakhla, avec le soutien de club parrain, le Rotary Club de Casablanca.

Animée par l'artiste et poète Kaïsse Ben Yahia, cette rencontre a été l'occasion d'explorer la poésie comme étant un art universel, capable de transcender les époques et les cultures pour toucher au plus profond de l'âme humaine.

Cette rencontre a été suivie d'une séance de dédicace du dernier recueil de poésie de M. Ben Yahia, intitulé "Patch-words II: L'amour en vers", qui explore les dimensions les plus universelles de l'expérience humaine, l'amour, la mémoire, et la quête de sens.

Ces actions se sont déroulées en présence d'éminentes personnalités issues de différents horizons.

Le Rotary est une association d'acteurs locaux issus des milieux d'affaires et universitaires et des professions libérales qui se consacrent à l'action humanitaire et observent des règles de haute probité dans l'exercice de toute profession ainsi que l'entente entre les peuples.