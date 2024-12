Tunisie: Coupe de la CAF - 2e journée - Bravos Do Maquis-CSS (17h00) - En conquérants...

Les Sfaxiens doivent mettre du piquant à leur jeu et se montrer bien plus audacieux pour engranger les trois points qui les remettront en selle avant d'aller affronter Simba Sports dans son fief.

Après la défaite de la première journée contre le CS Constantine, l'objectif est bien clair pour le CSS aujourd'hui dans son deuxième match de cette phase des Poules contre Bravos do Maquis : ne pas calculer pour se contenter du maigre point du nul et jouer carrément pour gagner. Le match de vendredi dernier entre Sagrada Espérancą et l'Espérance en Ligue des Champions, qui s'est soldé par un nul vierge, a éclairé l'entraîneur des Sfaxiens Alexander Santos sur le nature et le style de jeu des clubs angolais. Un football de rigueur basé sur la bonne assise défensive, la rigueur, la discipline tactique.

Un jeu physique qui n'est pas trop basé sur la possession du ballon mais sur la fermeture des espaces et la réussite dans les duels. Sur le papier, l'équipe de Bravos do Maquis est supposée la plus faible du groupe et prenable même à domicile. Sur le terrain, ça va être, à coup sûr, une autre réalité, un match plus serré et un combat qui fera rage afin de s'octroyer les trois points du rachat pour deux équipes battues lors de la première journée. Contre Simba Sports Club, ce club angolais de deuxième rang a vendu chèrement sa peau et ne s'est incliné que sur le score de 0-1.

En championnat, il a tenu la dragée haute le 1er décembre au second classé derriêre Petro Luanda, Primeiro De Agosto, et l'a enclin au partage des points. Le CSS est donc bien averti de ce qui l'attend cet après- midi à Luanda et son coach Alexander Santos a une vision bien précise de ce qu'il a à faire pour chercher un succès qui lui ferait reprendre la main et remettrait les siens en selle.

Proposer un tout autre visage

Le technicien portugais doit être conforté dans les choix qu'il a faits lors de la dixième journée du championnat contre l'ASS et qui l'ont récompensé par une large victoire en terre adverse. Pas question donc pour lui de reculer ou de calculer en retournant aux prestations poussives de début de saison. Il doit continuer à donner un autre visage à l'équipe sfaxienne. Et compter sur la dynamique du groupe, le jeu plaisant axé sur la maîtrise technique et la possession pour prendre d'emblée le match à bras-le-corps et trouver rapidement des fissures dans le béton du club angolais et l'ouverture du score.

La meilleure entame de match contre ce genre d'équipe recroquevillée derrière, c'est de la faire sortir, en marquant les premiers, de sa base arrière. Partant du fait qu'on ne peut pas construire un succès en s'appuyant sur un positionnement attentiste, Alexander Santos optera normalement pour l'audace en alignant ses meilleurs éléments offensifs, capables de faire la différence face à des défenses assez regroupées.

En allant chercher les Angolais plus haut, les Sfaxiens auront plus de chances de les surprendre. Les deux joueurs de percussion sur les couloirs que sont Mohamed Dhaoui et Achraf Habbassi doivent être maintenus pour mieux étirer le jeu sur les côtés et créer des failles dans le bloc adverse. Avec le choix d'un attaquant de pointe fort dans les duels et qui a un bon jeu de tête comme Amor Ben Ali ou Hazem Haj Hassen. Derrière ce trio, il n'y a pas meilleur pion dans l'effectif actuel du CSS que Youssef Becha comme joueur station, pourvoyeur de ballons dans les intervalles et finisseur en même temps sur les deuxièmes balles.

Avec un tel quatuor d'attaque, aussi bien le milieu de terrain que la défense auront moins à souffrir et gagneront en confiance et en assurance au fil des minutes pour bien fermer les accès sur les contres des Angolais et réussir la transition rapide. Pour empocher les trois points qui seront un vrai tremplin psychologique pour aborder le second match de ce long déplacement en Tanzanie sous les meilleurs auspices, Alexander Santos n'a qu'une seule option qui ne pourra qu'être payante : l'audace !