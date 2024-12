Tunisie: Le CA au révélateur d'Ahli Benghazi cet après-midi (16h00 à Benghazi) - Si utile pour Bettoni

Le groupe de David Bettoni disputera aujourd'hui un match amical, une répétition générale face à Al Nasr.

A pied d'oeuvre en Libye, à Benghazi, le groupe de David Bettoni disputera aujourd'hui un match amical, une répétition générale face à Al Nasr. Volet absences en l'état, l'attaquant nigérian, Kingsley Eduwo, n'a pu rallier à temps l'équipe en provenance du Nigeria, alors qu'en revanche, l'Ougandais Kenneth Semakula sera présent pour le match de cet après-midi, prévu à partir de 16h00 devant pas moins de 30.000 supporters.

De prime abord donc, le CA s'active à meubler correctement l'arrêt au cours de la compétition, et ce, en vue de se produire dans les meilleures conditions face à l'ESM dans le cadre de la 11e journée du championnat, dimanche 15 décembre à Radès. Un test amical que Bettoni prend au sérieux pour situer encore une fois le niveau de ses joueurs et la progression collective. L'adversaire libyen sera bien motivé et affichera une bonne résistance.

Seule la victoire rallume l'enthousiasme

Revenons aux « affaires » de l'équipe A. En quête de rebond après sa défaite face au ST, le CA espère donc réagir à la réception des Miniers de Métlaoui et surtout convaincre davantage ses fans qu'il dispose d'un groupe capable de viser très haut cette saison. En clair, il s'agit de tordre le cou à certaines pensées actuelles, comme quoi, les «rêves» clubistes seraient nettement redimensionnés, ce qui n'est indiscutablement pas le cas. David Bettoni doit encore construire l'équipe au plan tactique et peut-être même ne pas toujours s'en remettre à la rotation, d'un match à l'autre.

D'aucuns disent aussi que le CA doit, certes, progresser dans le jeu et dans les performances individuelles, mais aussi dans la mentalité. En clair, on ne peut pas dire que les joueurs ne sont pas combatifs, mais le onze clubiste a alterné des matches joués avec un grand coeur et d'autres où l'approche n'a pas été parfaite. En football, cependant, les saisons sont harassantes et c'est parfois normal qu'il y ait des baisses de performance et des déceptions. Il faut juste travailler dur pour corriger tout cela et gagner, car seule la victoire rallume l'enthousiasme.

Boadu pour relancer l'entrejeu

Richard Boadu, milieu central de 26 ans, ancien sociétaire d'Ahli Benghazi et d'Asante Kotoko, sera soumis demain à l'examen du Dr Mohsen Trabelsi afin de se faire une idée précise son état de santé. Ce faisant, Boadu passerait aussi une IRM qui lui permettrait de compiler un rapport détaillé avant de donner son feu vert définitif. Maintenant, vraisemblablement, Boadu sera enrôlé, mais il reste à comprendre dans quelles conditions, sachant qu'il y a un quota de joueurs recrutés à respecter, soit dix par club, un élément, une recrue du CA à l'intersaison, en ferait les frais et serait libéré pour laisser la place à Boadu. On y reviendra tout en sachant que le mercato hivernal débutera le 2 janvier 2025 et s'achèvera le 31 du même mois.