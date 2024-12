Algérie: 3e Conférence africaine des start-up - Le pays adopte une stratégie nationale de l'IA

ALGER — La stratégie nationale de l'intelligence artificielle (IA) a été adoptée samedi à Alger, à travers laquelle l'Algérie tend à utiliser les technologies de l'IA au service des différents secteurs d'activité.

L'annonce a été faite lors de la cérémonie de clôture de la 3e édition de la Conférence africaine des start-up au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif Rahal (Alger), en présence du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah et des ministres africains en charge du secteur des start-up participant à la conférence et de représentants des secteurs public et privé.

Il s'agit également d'assurer des centres de données et d'œuvrer à définir des secteurs prioritaires pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, à savoir l'agriculture, la santé et l'industrie, ajoute le professeur Debbah, affirmant que pour la concrétisation de cette stratégie sur le terrain, les autorités publiques ont affecté un budget spécial dans le but d'ancrer "le leadership de l'Algérie dans le domaine de l'intelligence artificielle au niveau africain".

Il a également insisté sur l'importance pour les pays africains de suivre l'exemple de l'Algérie, en définissant leur propre stratégie y afférente pour mieux s'adapter aux développements effrénés que connait le monde dans ce domaine.

Il a pour principales missions le diagnostic des moyens humains et matériels disponibles dans la sphère de l'intelligence artificielle, la proposition de plans de formation et l'examen des opportunités de coopération internationale.