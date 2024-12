Tunisie: Groupement des Agences Immobilières Agréées Tunisiennes - Le contrat de confiance

Le groupement des agences immobilières agréées tunisiennes, relevant de la Conect, oeuvre pour une meilleure organisation des activités des professionnels de l'immobilier en sécurisant les transactions immobilières, afin de préserver les intérêts des clients avant tout. Il s'engage, par ailleurs, à mettre en place un label de qualité, gage de sérieux et de prestations de qualité pour les clients. Ces derniers gagneraient à ne travailler qu'avec des agences ayant un agrément en bonne et due forme, et ce, pour éviter toutes complications éventuelles.

Relevant de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), le Groupement professionnel des agences immobilières (Gpai), créé en 2021, par plusieurs leaders de l'immobilier en Tunisie, regroupe les agences immobilières disposant d'un agrément délivré par le ministère du Commerce et exerçant de manière légale. Objectif du groupement à présent, oeuvrer pour une meilleure organisation des activités des professionnels de l'immobilier en sécurisant les transactions immobilières en Tunisie, afin de préserver les intérêts des clients avant tout.

Un label de qualité...

Organisation sérieuse et réfléchie, la structure en question se donne pour mission de fédérer les professionnels de l'immobilier autour du développement d'un avenir serein des activités des agences immobilières en Tunisie. Elle vise également à construire et afficher l'identité du métier d'agent immobilier. Parmi ses objectifs aussi, l'élargissement au maximum de sa représentation locale et régionale afin que tous les adhérents puissent bénéficier des avantages offerts par le groupement.

Le Gpai souhaite mettre en place un label de qualité, gage de sérieux et d'excellentes prestations pour les clients et organiser des réunions de formation offrant des opportunités d'échanges et d'appropriation de pratiques professionnelles en phase avec les exigences croissantes des clients. Autre impératif, créer une plateforme d'information afin de tenir les adhérents au courant des évolutions juridiques et commerciales en relation avec les secteurs de l'immobilier et, surtout, assister juridiquement les adhérents en leur offrant toute sorte de clarification en rapport avec les lois, la réglementation et la jurisprudence ayant trait à l'immobilier.

Bien entendu, dans ce métier où plusieurs facteurs influencent la tendance du secteur, le groupement propose aussi des formations continues en vue d'accompagner les adhérents pour consolider et développer leurs compétences et connaissances immobilières. Enfin, le groupement propose une garantie «Responsabilité civile professionnelle» pour les agents immobiliers, en rapport avec les activités de gestion et de transaction. En clair, c'est une garantie financière proposée à des tarifs étudiés pour exercer l'activité en toute honnêteté.

Instituer un code de bonne conduite

Aujourd'hui, le Gpai est le représentant officiel des agences immobilières. Créé par des agences immobilières indépendantes et franchisées, il continue de rassembler des professionnels du secteur, en mettant en place des chambres régionales sur tout le territoire. Ce faisant, à ce jour, le Gpai dispose de 7 groupements régionaux et vise à créer une présence dans chaque gouvernorat pour mieux couvrir l'ensemble du territoire tunisien. A présent, l'objectif à terme, comme nous l'a affirmé Mohsen Chaâbani, président du groupement, serait de « porter la voix de la profession auprès des pouvoirs publics, en faisant connaître ses propositions et en soulevant les difficultés du secteur, afin de prendre les décisions adaptées en l'état ».

Rassembler les agences immobilières agréées, structurer le travail du groupement, défendre les intérêts des agences auprès des pouvoirs publics, tisser un réseau professionnel interne et externe et, surtout, veiller au respect des normes et réglementations en vigueur sont les principales demandes des professionnels. Il s'agit, avant tout, pour le Gpai d'instituer un code de bonne conduite généraliste dont le principal mérite, à terme, serait de déterminer des règles pouvant déboucher sur un renforcement de l'éthique dans un métier où les vases communicants sont tantôt denses.

Pour finir, comme nous l'a résumé notre interlocuteur, les visées sont simples, soit s'attacher à donner la meilleure image de la profession en interdisant surtout tout comportement, action ou omission susceptibles de porter préjudice à l'ensemble de la profession. Bref, et c'est à prendre pour argent comptant, la clientèle gagnerait à ne traiter qu'avec des agences ayant un agrément en bonne et due forme, et ce, pour éviter toutes complications par la suite. Au final, la déclaration d'intention de la part de Mohsen Chaâbani est semblable à un serment même, alors qu'à dessein l'ensemble des tenants et aboutissants du secteur auront forcément de bonnes raisons de croire que le secteur va désormais passer la vitesse supérieure.