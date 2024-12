Tunisie: L'éducation du chiot - Votre chien a besoin de temps pour acquérir les nouvelles habitudes

Chacun de nous rêve d'un chien obéissant, gentil et affectueux. C'est possible avec une bonne éducation qui sera basée sur la tolérance et la récompense mais jamais sur la punition. Elle pourra, même, débuter à un très jeune âge. Il suffit de quelques règles qui doivent devenir des habitudes de tous les jours pour toute la famille ainsi que pour votre chiot.

Néanmoins, votre chiot a besoin de temps pour bien acquérir ces nouvelles habitudes. Du coup, il est nécessaire de se montrer patient pour lui inculquer les bons gestes afin qu'il ne développe pas à l'âge adulte des troubles du comportement. Alors comment procéder pour établir des règles primordiales chez vous lors de l'arrivée de votre nouveau chiot ?

Le jour même de son arrivée dans sa nouvelle maison, le chiot peut déjà apprendre à ne pas faire ses besoins partout. Préparez-lui un coin où il peut faire ses besoins. Utilisez la technique du papier, à côté de son panier, le chiot aura alors son « petit coin » fait de papier empilés et quand vous remplacerez les feuilles de papier, prenez bien soin d'en laisser un encore humide sur le dessus, il ira naturellement faire ses besoins à cet endroit, attiré par sa propre odeur.

Si votre chiot n'a pas pu se retenir dans un endroit autre que son coin toilette, nettoyez toujours en son absence et il ne faut surtout pas utiliser de l'eau de javel dont l'odeur stimule le chien à faire ses besoins au même endroit. Privilégiez des antiseptiques naturels comme le vinaigre. Une fois notre chiot aura fini sa primovaccination, traité contre les puces et vermifugé, on pourra commencer les sorties hygiéniques dehors. Le chiot en laisse, choisissez des lieux calmes et peu stimulants et les garder pour chaque sortie, il sera alors dans les meilleures conditions pour se soulager et ça vous permettra d'effectuer correctement l'apprentissage de la propreté.

Lorsque enfin l'évènement tant attendu se produit, au moment où le chien se met en position, associez un mot choisi pour cette action, par exemple le mot « bien », puis accordez-lui une récompense juste après qu'il a fini comme des félicitations et des caresses et on pourra s'aider de friandises mais il ne faut pas en abuser. Lorsque votre chiot aura fini de se soulager, la balade de découverte peut alors commencer même pendant dix minutes pour qu'il puisse associer la sortie hygiénique à quelque chose de positif et épanouissant.

Après quelques jours d'adaptation et d'apprentissage de la propreté, il faut choisir à son petit toutou un nom simple avec une seule syllabe pour qu'il puisse l'adopter facilement et venir quand vous l'appelez. L'apprentissage du nom ne pourra se faire qu'à partir de l'âge de trois mois et c'est pour la vie donc une fois l'apprentissage du nom est fait on ne pourra pas le changer vu que le chiot a déjà adopté son nom !

Et il est conseillé de choisir le nom de son chiot selon sa taille et son sexe. Les petites races ont un tempérament nerveux et des réactions plus rapides, un nom doux peut très bien leur convenir, car les noms trop secs peuvent les exciter, De préférence choisir des consonnes faibles comme : Jiji, Bambou, Lili... Tandis que les grandes races possèdent un tempérament plus calme et des réactions plus lentes, un nom percutant et très court est préférable, donc il faudra choisir une consonne dure avec une voyelle sonore par exemple : Rex, Max, Dina, Lisa...Pour les mâles, il est préférable de choisir un nom à résonance masculine avec des consonnes dures et des voyelles sonores.

Quant aux femelles, il faut choisir un nom plus doux. Il faut aussi prendre compte de la race, le nom d'un rottweiler par exemple doit être plus imposant que celui d'un chihuahua ! Tout chiot mordille pour faire ses dents, offrez-lui des jouets créés spécialement pour cet effet et apprenez-lui à contrôler le mordillement des mains dès son plus jeune âge, sinon en grandissant, avec des dents plus grandes, les dégâts des morsures seront palpables.

L'apprentissage du contrôle du mordillement ne concerne pas que les grandes races de chiens, il est tout aussi important pour les petits chiens ainsi que les chiens réputés très sociables qui peuvent mordre lors de situations stressantes. Il faudra effectuer le travail de la maman du chiot qui consiste à laisser dans un premier temps le chiot mordiller, mais dès que la morsure fait mal aux autres chiots de la fratrie, elle le pousse et l'ignore. Dans ce sens, retirez votre main immédiatement dès que le chiot vous mordille, montrez une grande souffrance en émettant un cri suite à la douleur.

Tout de suite après, cessez toute interaction avec lui pendant un petit moment. Avec cette méthode, votre chiot comprendra les conséquences de son mauvais comportement et arrêtera par la suite de vous mordiller. Le fait de gronder son chien ou lui donner une petite tape ne servira à rien, car tout simplement il ne va pas comprendre pourquoi on le punit !

Gardez toujours à l'esprit que vous n'atteindriez vos objectifs du contrôle du mordillement qu'en restant ferme avec votre chiot. Le maître qui se fait mordiller par son chiot mais qui continue tout de même à jouer avec lui ne devra pas s'étonner de n'obtenir aucun résultat significatif à long terme.