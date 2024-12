Tunisie: Auto - L'embrayage, une composante ultra-perfectible

L'embrayage automatique, s'il est confortable et perfectionné, a le désavantage d'avoir un coût d'entretien bien plus élevé, à raison de 4 fois plus de frais que ceux requis pour l'embrayage mécanique. Une raison suffisante pour que la majorité des Tunisiens d'opter pour l'embrayage mécanique, plus durable.

Avec la montée des véhicules électriques, les systèmes d'embrayage classiques disparaissent souvent, remplacés par des transmissions directes ou à un seul rapport. Cependant, pour les hybrides et thermiques, ces technologies restent incontournables. De nos jours, les embrayages utilisés dans les véhicules et les machines peuvent être classés en plusieurs types en fonction de leur conception, leur application et leur mécanisme de fonctionnement.

Les 4 principaux types d'embrayage connus sur le marché tunisien sont l'embrayage mécanique, hydraulique, électromagnétique et automatique. Selon la définition usuelle, l'embrayage est un mécanisme permettant d'établir la communication entre un moteur et une machine ou de l'interrompre (embrayer et débrayer) sans arrêter le moteur. Mais pour en savoir davantage, on a consulté l'avis d'un passionné de mécanique.

Ahmed Sahli, spécialisé en ingénierie mécanique et commerçant de pièces de rechange à Tunis, dévoile avec précision le fonctionnement de l'embrayage et les dernières avancées sur cette composante essentielle de la mécanique automobile. Il résume : « L'embrayage traduit la rotation du vilebrequin au niveau du moteur en force de traction à travers la transmission (boîte de vitesses). Dans le véhicule équipé d'une boîte automatique, l'embrayage possède un convertisseur de couple. C'est le principe d'accouplement entre le moteur et la transmission.» L'embrayage mécanique et l'embrayage hydraulique sont quasiment identiques, à un détail près.

En effet, l'embrayage hydraulique est utilisé dans les transmissions automatiques. Le couple est transmis via un fluide hydraulique, comme dans un convertisseur de couple. Il permet un engagement progressif sans intervention manuelle. Plus doux et précis, il est encore utilisé dans les voitures modernes. « Plus sûr et fiable, l'embrayage mécanique a l'avantage d'avoir un coût d'entretien moindre et se change au bout de 140 000 km au niveau du compteur kilométrique. L'utilisation de l'embrayage automatique est plus confortable, mais 4 fois plus coûteuse.»