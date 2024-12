Tunisie: Échappées belles - Zaghouan Une ville typique, pleine de charme

Notre nouvelle destination pour cette semaine est Zaghouan, une échappée incontournable quelle que soit la période de l'année. A cinquante kilomètres de Tunis, la belle ville, située au nord de la Tunisie, est érigée sur le versant du djebel Zaghouan. Vous pouvez y aller en voiture ou en bus. La durée du voyage ne dépasse pas une heure. Vous aurez la possibilité de découvrir la beauté de paysages naturels tout au long de votre voyage. Pour les amateurs de randonnées, Zaghouan est une destination parfaite. Ils auront la possibilité de respirer un air frais et de découvrir des endroits sublimes.

Sur la route qui relie Tunis à Zaghouan, les visiteurs peuvent admirer les célèbres aqueducs (hneya). Ces constructions remontent à l'époque romaine. Elles ont été construites pour drainer l'eau douce de Zaghouan jusqu'à Carthage afin d'alimenter les citernes de la Maâlga. L'aqueduc de Zaghouan, qui s'étend sur 70 km, est le témoin du génie architectural de cette époque.

En arrivant sur place, la vieille ville se présente avec fierté. Elle est le témoin d'un passé riche et glorieux. La médina porte en elle jusqu'à nos jours l'empreinte andalouse. Un patrimoine andalou qui remonte à des centaines d'années. Au début du XVIIe siècle, des familles andalouses chassées d'Espagne trouvent refuge à Zaghouan. Elles apportent avec elles leurs nombreux savoir-faire architecturaux, culinaires et artisanaux. En sillonnant la Médina, les visiteurs découvrent un charme authentique.

L'architecture andalouse est remarquable et typique. Les ruelles sont dallées et les petites boutiques s'accolent au bord des rues. Mosquées, zaouias, hammams, souks... Toutes ces constructions portent l'empreinte andalouse. La Zaouia de Sidi Ali Azouz illustre parfaitement ce style architecturel. Elle se distingue par sa coupole en pyramide revêtue de tuiles vertes, Les fenêtres qui s'ouvrent sur les rues sont une spécificité de l'architecture andalouse. Chaque coin de cette Zaouia reflète un savoir-faire ancestral. A cette époque, les Andalous ont su développer de nombreux métiers d'art qui ont été, par la suite, introduits dans l'architecture, notamment la forge, la poterie et céramique, la taille du bois et du marbre et autres. La porte d'entrée richement ornée, le bois sculpté, la décoration en stuc ciselé et les belles faïences aux couleurs vives qui décorent l'édifice du mausolée sont des techniques andalouses.

La spiritualité de la ville est remarquable. Elle regorge de monuments religieux comme la grande mosquée de Zaghouan, la mosquée hanafite, la mosquée de cheikh Ibrahim Landolsi, la Zaouia Sidi Ali Azouz... Sans oublier l'église de Sainte Hélène, transformée en complexe culturel.

En se baladant dans les ruelles de la vieille ville, vous allez découvrir les escaliers colorés à touche unique et l'«Umbrella Sky » ou le ciel des parapluies. Tout le long de la rue Sidi Ali Azouz, des parapluies de toutes les couleurs, suspendus à des câbles au-dessus de votre tête. Ce projet artistique donne un charme spécifique à la Médina. Dans cette même rue, les visiteurs peuvent boire un café et essayer le célèbre narguilé dans l'ancien et charmant café de Riadh Al Andalous dont l'histoire de sa construction remonte à 400 ans. Un cadre typique et original de détente. Et ne quittez pas la ville sans examiner de près l'arc de triomphe, savourer le kaak el warka bennisri (eau d'églantier), la fameuse pâtisserie locale.

A trois kilomètres de la ville, les voyageurs sont appelés à visiter le Temple des eaux et découvrir l'originalité des lieux, cette merveilleuse architecture romaine reflète la relation fascinante entre Zaghouan et l'eau. Elle est implantée au pied de djebel Zaghouan et construite sur le modèle des théâtres romains.

Les visiteurs de Zaghouan peuvent profiter au maximum en se rendant à Hammam Zriba et bénéficier des bienfaits des eaux thermales à des prix abordables. Et les amateurs de découvertes et d'aventures peuvent rendre visite à Zriba Olia qui est un village berbère implanté entre deux pics rocheux à 300m d'altitude. Le village, malheureusement en ruine, offre une vue splendide sur le djebel Zaghouan. Dans ce même village, on trouve la Zaouia de Sidi Abdelkader Jilani, construite au XVIIe siècle. Ce lieu mystère et presque désert a un charme unique. Il appelle à la découverte. Les randonneurs peuvent, donc, sillonner les anciennes ruelles et parcourir les lieux proches

Bon voyage !