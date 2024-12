Tunisie: L'IA - En entreprise ou comment allier puissance et prudence

L'intelligence artificielle (IA) n'est plus une simple curiosité technologique. Elle se hisse peu à peu au rang de nécessité pour les entreprises cherchant à maintenir leur compétitivité dans un monde où chaque microseconde compte. Pourtant, l'enthousiasme entourant cette technologie est freiné par des questions somme toute légitimes: comment exploiter les données sans mettre en péril leur sécurité, et comment maximiser les gains sans compromettre la confidentialité ?

Chez UPS (leader mondial des services de logistique), qui utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour optimiser ses itinéraires de livraison, l'IA permet de réduire de 100 millions de miles le total parcouru chaque année, économisant ainsi l'équivalent en carburant de 15 piscines olympiques. Chez Procter & Gamble, les modèles d'IA aident à prédire les tendances de consommation bien avant qu'elles ne se manifestent dans les chiffres de vente, permettant à l'entreprise d'ajuster ses campagnes marketing avec une précision d'orfèvre.

Des dévoreurs de données

C'est une évidence que beaucoup ignorent : les systèmes d'IA ne fonctionnent que parce qu'ils se nourrissent d'énormes quantités de données, souvent sensibles. Ces données, que ce soit des profils clients, des données biométriques ou des informations financières, sont aussi précieuses que vulnérables. En gros, si Open AI met à votre disposition une version gratuite de Chat GPT ou la version payante accessible, c'est surtout pour dévorer davantage de données et d'informations, et donc, pour en apprendre davantage. Si vous demandez à ces IA des présentations, des plans, ou simplement la recette efficace pour perdre 5 kilos en deux semaines, ce n'est pas du tout problématique (quoique !).

En revanche, si c'est une entreprise qui insère sa base de données dans un outil IA pour obtenir une analyse, c'est autre chose. Se pose alors la question de la sécurité de vos données collectées par la puissante machine. Certaines start-up tunisiennes proposent aux entreprises une alternative très intéressante pour profiter de la puissance de l'IA et garder précieusement leurs données. C'est le cas de la start-up Industry X.0, établie au sein de l'incubateur The Dot. Forte de sa longue expérience dans le secteur industriel et dans le développement, Industry X.0 est créée par deux ingénieurs tunisiens, Bilel Laâbidi et Aziz Battikh.

Les deux cofondateurs ont conçu une solution d'IA interne pour répondre aux défis des industriels. «Dans l'industrie, il y a un problème de dispersion des données. Les données existent, mais on ne sait pas où les trouver », explique Bilel Laâbidi. Face à cette difficulté, les entreprises perdent un temps précieux à résoudre des problèmes, ce qui représente des coûts considérables. C'est précisément cette inefficacité qui horripile tout industriel que X.0 cherche à résoudre. La première étape de leur démarche a été de développer un outil baptisé Cipa, destiné à digitaliser l'ensemble des documents d'une entreprise. Rien qu'à ce stade, les entreprises constatent déjà des gains de productivité, même sans intervention d'IA.

La solution tunisienne pour l'industrie

Mais Industry X.0 ne s'arrête pas là. En s'inspirant des modèles avancés de l'IA générative (generative AI en anglais), tels qu'OpenAI, l'équipe a conçu une solution de problem-solving. Alimenté par des algorithmes d'intelligence artificielle, l'outil propose une identification des causes racines, puis la formulation de recommandations d'une série d'actions correctives pour éviter que le problème ne se reproduise. Plus clairement, « un problème qualité qui prenait en moyenne cinq jours à résoudre et mobilisait deux à trois salariés peut désormais être résolu en moins de deux heures », affirme Aziz Battikh. Résultat?

Une réduction significative des coûts et une résolution cinq fois plus rapide, avec en prime, la détection d'anomalies qui passaient auparavant à la trappe. Actuellement, X.0 travaille sur la création d'un chatbot (outil numérique conçu pour interagir avec les utilisateurs et répondre à leurs questions de manière automatisée), véritable interface intelligente, qui permettra aux opérateurs de poser des questions directement liées à leur activité, telles que : « Quel est le statut du produit A? »

Ou encore de consulter des données sur les stocks et les encours. Par ailleurs, selon la promesse de nos deux ingénieurs, le chatbot intègre des fonctionnalités de simulation. Il peut ainsi recréer des scénarios d'anomalies dans la production, permettant ainsi une formation immersive des employés. Mais si l'intelligence artificielle offre des opportunités fascinantes pour transformer les entreprises, la cybersécurité reste un enjeu majeur largement sous-estimé par les entreprises tunisiennes. Une fuite ou une altération de données peut coûter cher, non seulement en termes financiers, mais aussi en termes de confiance des clients et partenaires. Dans notre prochain numéro, nous explorerons cette menace plus en profondeur, ainsi que les solutions pour protéger vos infrastructures contre les menaces numériques.