Maroc: Oujda-Angad - Lancement et suivi de plusieurs projets éducatifs et sportifs

Oujda — Le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports Mohamed Saad Berrada a procédé, samedi, au lancement et au suivi de plusieurs projets éducatifs et sportifs au niveau de la préfecture d'Oujda-Angad.

A cette occasion, le ministre, accompagné du wali de la région de l'Oriental et gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Khatib El Hebil, ainsi que de plusieurs élus et acteurs de la société civile, a donné le coup d'envoi des travaux de construction de l'école primaire "Hassi Libya" dans la commune d'Isly, destinée à accueillir 430 élèves et du lycée collégial "Jamal Eddine Al Afghani" dans la commune d'Oujda (432 bénéficiaires), en plus du suivi de l'état d'avancement des travaux de construction du lycée collégial "Oujda".

Ces projets, d'une enveloppe budgétaire totale de près de 24,5 millions de dirhams (MDH), s'inscrivent dans le cadre des préparatifs pour la rentrée scolaire 2025-2026, ainsi que dans le cadre du renforcement de l'offre éducative dans la préfecture, en vue d'encourager la scolarisation et lutter contre le décrochage scolaire.

M. Berrada a également donné le coup d'envoi des travaux de construction de divers projets sportifs, dont un complexe sportif dans le quartier de Zrarka, s'étendant sur 5 hectares, pour une enveloppe budgétaire estimée à 30 MDH. Ce projet est réalisé dans le cadre d'une convention de partenariat entre le ministère, la Wilaya de l'Oriental, la commune d'Oujda et l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Le complexe comprendra diverses installations sportives, notamment un espace pour les jeunes, un gymnase, une salle dédiée aux arts martiaux, deux terrains de mini-football, un espace pour la pétanque, ainsi que d'autres installations qui permettront à la population de bénéficier d'espaces sportifs de proximité.

Parmi ces projets sportifs figure également la réalisation de 10 terrains de proximité au sein d'établissements scolaires et la construction de deux salles couvertes, pour une enveloppe budgétaire totale d'environ 22 MDH. Réalisés dans le cadre d'une convention de partenariat entre la Wilaya de l'Oriental, le Conseil régional et l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de l'Oriental, ils visent à promouvoir la justice spatiale en renforçant les infrastructures publiques dédiées au sport et en répondant aux besoins en espaces sportifs dans la région.

Dans cette même veine, le ministre a procédé au suivi des travaux de mise à niveau du complexe sportif de rubgy, pour une enveloppe budgétaire totale de près de 17,68 MDH, et dont l'avancement a atteint les 70%. Ce projet qui devrait être achevé en mars 2025, permettra, dans le cadre de la diversification de l'offre sportive dans la région, de promouvoir la pratique de ce sport et d'encourager son développement aux niveaux local, préfectoral et régional.

Par ailleurs, au collège Fatna Lemdersi, qui fait partie du programme des "Ecoles pionnières" de la direction préfectorale de l'éducation nationale à Oujda, le ministre a pris connaissance des efforts des différents acteurs pour garantir la réussite de ce projet. Il a également visité les infrastructures de l'établissement, ainsi que les équipements numériques et pédagogiques mis en place pour mettre en oeuvre cette initiative innovante, visant à apporter un soutien scolaire aux élèves du secondaire collégial à les accompagner dans leur réussite.

M. Berrada a également visité le lycée qualifiant Omar Ibn Abdelaziz, le premier lycée du Maroc, fondé en 1915, ainsi que le Centre de la deuxième chance-nouvelle génération Lalla Nezha. Lors de cette visite, il a pris connaissance des services offerts par cette institution, ainsi que de ses missions et de son programme.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l'AREF de l'Oriental, Mohamed Dib, a relevé que ces projets éducatifs et sportifs, d'une enveloppe budgétaire avoisinant les 94 MDH et dont le lancement a été donné par le ministre en marge de la tenue du conseil administratif de l'Académie, auront un impact positif.

Cet impact se manifestera dans plusieurs domaines stratégiques, tels que la promotion de la scolarisation des filles, la réduction du taux de décrochage scolaire, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et l'amélioration du taux de scolarisation, a-t-il souligné, notant en outre que les projets sportifs offriront des espaces adaptés aux élèves et aux habitants, contribuant ainsi au développement de la région.