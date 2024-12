Maroc: La RAM redéploie ses ailes à Sao Paulo, marquant son retour sur le marché brésilien

Sao Paulo — Le premier vol direct de la Royal Air Maroc (RAM), en provenance de Casablanca, a atterri samedi soir à Sao Paulo, signant la reprise tant attendue des liaisons directes entre le Maroc et le Brésil, suspendues depuis cinq ans en raison de la pandémie de Covid-19.

À bord d'un Dreamliner, symbole de confort et de sûreté, les quelque 300 passagers ont été accueillis chaleureusement à l'aéroport international de Guarulhos. L'appareil a eu droit au traditionnel Water Salute, lors d'une cérémonie qui a réuni des responsables et des acteurs du tourisme brésiliens.

La réouverture de cette liaison stratégique, connectant les deux capitales économiques, répond à une demande croissante des hommes d'affaires et des touristes des deux côtés de l'Atlantique. Elle illustre la vitalité du partenariat de longue date entre le Maroc et le Brésil, qui ne cesse de s'étoffer et de se fructifier.

Opérée à raison de trois vols hebdomadaires, la liaison propose des départs de Casablanca les lundis, jeudis et samedis à 16h40 pour une arrivée à Sao Paulo à 22h20 (heure locale). Les vols retour quittent la capitale paulista chaque mardi, vendredi et dimanche à 00h25, pour atteindre Casablanca à 13h15.

Les trajets sont assurés par des Boeing 787 Dreamliner, avions de nouvelle génération reconnus pour leur haut niveau de confort et de sûreté et leur faible empreinte carbone.

L'accord de partage de codes signé avec GOL Linhas Aéreas, la principale compagnie aérienne brésilienne, permettra d'étendre la connectivité vers d'autres villes du Brésil et du Maroc, a souligné Othman Baba, directeur régional de la RAM, dans une déclaration à la MAP.

Il a également indiqué que les passagers pourront, depuis le hub de Casablanca, accéder à un réseau de 97 destinations à travers le monde, incluant l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient, et bientôt l'Asie, avec l'ouverture imminente d'une liaison vers Pékin.

« Les Marocains, friands de nouvelles destinations, découvrent dans le Brésil une terre fascinante, tandis que les Brésiliens, voyageurs passionnés, sont particulièrement séduits par les atouts touristiques du Maroc. Marrakech, les autres villes impériales et les paysages du sud du Royaume s'annoncent comme des destinations phares qu'ils rêvent d'explorer», a noté M. Baba.

Des passagers du vol inaugural n'ont pas caché leur enthousiasme, saluant une reprise qui promet de simplifier les déplacements pour les voyages touristiques et professionnels et partant d'intensifier les échanges humains, économiques et culturels entre le Maroc et le Brésil.

La relance de cette desserte s'inscrit également dans le cadre de la stratégie de mobilisation de la compagnie nationale pour accompagner les grands projets du Royaume, notamment la Coupe du Monde de football 2030, organisée conjointement par le Maroc, l'Espagne et le Portugal.

Les amateurs de football brésiliens pourront ainsi rejoindre aisément les trois pays hôtes via le hub de Casablanca.