Maroc: Fès-Meknès - 42 MMDH d'investissements ciblés à l'horizon 2026

Fès — La région de Fès-Meknès cible un investissement privé de 42 milliards de dirhams (MMDH) entre 2022 et 2026, ont indiqué, vendredi, les participants à une rencontre avec le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane.

S'exprimant lors d'une rencontre avec les opérateurs économiques de la région en marge de la 4e édition du Forum Économique Fès-Meknès, le ministre, qui a fait part dans ce cadre de la création à terme de quelque 57.000 postes d'emploi, a souligné l'importance d'instaurer un climat de confiance pour stimuler l'investissement et améliorer l'attractivité de la région.

"Il y a beaucoup d'espoir au niveau de la région pour l'amélioration du climat des affaires et pour l'attraction et l'attractivité de la région", a-t-il dit.

Lors de cette rencontre, l'accent a été mis sur la nécessité de simplifier les procédures d'investissement, de fluidifier la communication avec certaines administrations et de développer les infrastructures, notamment la création de zones industrielles conformes aux normes requises de manière à répondre aux besoins des investisseurs.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services (CCIS) Fès-Meknès et de la Fondation du Forum, Hamza Benabdallah a souligné l'importance de cette rencontre qui se veut "une occasion précieuse pour les opérateurs économiques de la région d'exprimer leurs préoccupations et leurs propositions", mettant en exergue l'objectif commun de créer un environnement propice à l'investissement et de renforcer la confiance des investisseurs.

"Tout le monde cherche à améliorer le climat des affaires dans la région, à renforcer la confiance de l'investisseur, et c'est l'objectif de la chambre", a-t-il affirmé, insistant sur le rôle central de la CCIS dans l'accompagnement des investisseurs et le développement économique régional.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le forum économique Fès-Meknès réunit plus de 400 acteurs économiques nationaux et internationaux.

Cette édition du Forum est organisée en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, le Conseil de la Région Fès-Meknès, la Commune de Fès, le Centre Régional d'Investissement Fès-Meknès (CRI), l'ANAPEC, l'Association des Chambres de Commerce et d'Industrie de la Méditerranée (ASCAME) et la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF).