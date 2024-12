Sénégal: UGB - Une maison d'accueil des adhérents de l'association »Wa Sanar » en gestation (président)

Saint-Louis — Les membres de »Wa Sanar », une association regroupant des alumni de l'Université Gaston Berger (UGB) comptent réaliser plusieurs projets au sein du campus dont la construction d'une maison pour accueillir ses adhérents à Saint-Louis et accompagner ainsi le Centre régional des OEuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS), a-t-on appris du président de ladite association, Gorgui Massamba Boye.

"Nous avons beaucoup de projets pour cette université à qui nous devons tout ce que nous sommes aujourd'hui et n'eut été les problèmes socio-politiques connus par le pays, cette année était programmée pour être celle de l'inauguration de la +Maison Wa Sanar+", a dit M. Boye.

Il s'adressait samedi à des journalistes en marge de la quatrième édition des +Alumni Days+ organisée à l'UGB avec la participation de plusieurs anciens étudiants dont le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Abdourahmane Diouf.

Il a rappelé que la pose de la première pierre de cette infrastructure d'accueil a été faite depuis deux ans et récemment un membre a donné 5 millions pour les travaux qui vont »bientôt effectivement démarrer. »

M. Boye indique que l'association »Wa Sanar », riche de plus de 30000 membres, possède un réseau interconnecté qui intervient sur les questions d'actualité intéressant le pays.

Ses membres sont présents dans la diaspora et dans toutes les régions du pays et veulent servir d'appui et d'accompagnement aux actuels étudiants de l'UGB, leurs jeunes frères.

Selon lui, des bourses de stage ont été mises à la disposition de l'association par d'anciens étudiants qui sont prompt à réagir en faveur de leurs cadets.

Cette journée dont les parrains étaient Khalifa Ababacar Sarr et Awa Gueye Thioune, respectivement directeur général de la SONAGED et Conseillère technique du Premier ministre, a été marquée par des signatures de convention de partenariat entre l'association »Wa Sanar » et des institutions de formation pour faciliter l'insertion des produits de l'UGB.