Sénégal: Kaolack - Le rôle du Trésor public dans la gestion des actifs des collectivités territoriales au menu d'un atelier

Kaolack — Les membres de l'Amicale des contrôleurs du Trésor du Sénégal (ACTS) ont pris part ce week-end à Kaolack (centre) à un atelier sur le rôle du Trésor public dans la gestion des actifs des collectivités territoriales axé sur le cas des petites et moyennes entreprises (PME) et des petites et moyennes industries (PMI), a constaté l'APS.

»Le choix de la commune de Kaolack pour abriter cette rencontre est inspiré par la position de son maire, Serigne Mboup, bien connu pour être un grand créateur d'emplois, en plus d'être président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack (CCIAK) qui a vocation à accompagner les entreprises sur plusieurs volets », a expliqué Isaac Mingou, président de l'ACTS, lors de la rencontre.

"Nous avons voulu le montrer en exemple pour que l'ensemble des maires puissent franchir un nouveau pas, pour devenir des entrepreneurs. Et que du côté du Trésor public, nous banquiers de l'Etat puissions avoir des collectivités territoriales qui créent des PME et PMI dans leurs localités", a-t-il ajouté.

"C'est cet exemple là que nous voulons démultiplier au niveau local, grâce à l'appui technique de Serigne Mboup. En ayant ce mécanisme, nous pouvons amorcer le développement à la base, en ayant des PME/PMI dans lesquelles les collectivités territoriales seront actionnaires", a-t-il encore souligné.

Le président de l'ACTS renseigne qu'il y a des fonds dédiés à ces cas de figure tels que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et le fonds de garantie d'investissement prioritaire (FONGIP) qui pourront être orientés vers le Trésor public qui se chargera ensuite de verser la participation des collectivités territoriales.

»Les collectivités territoriales peuvent, à leur tour, créer des entreprises au niveau local, créer des emplois et ne plus attendre les patentes, les impôts locaux ou les transferts de l'Etat pour pouvoir financer leurs budgets », a-t-il suggéré.

"Nous voulons que cette ère de financement attentiste soit révolue et que les collectivités territoriales soient actrices de leur propre développement et puissent percevoir des dividendes. Nous voulons nous inspirer du modèle allemand pour avoir des champions nationaux, organiser des +navétanes+ des PME/PMI et que chaque commune du pays puisse compétir", a-t-il indiqué.

Cet atelier a été axé parallèlement sur la certification des services et la gestion d'équipe ainsi que sur la formation en leadership des acteurs du pôle centre qui regroupe les régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel.

L'Amicale des contrôleurs du Trésor sera prochainement à Dakar pour faire la synthèse des conclusions des ateliers organisés dans les quatre pôles régionaux. Ces conclusions serviront à accompagner la direction générale de la comptabilité public et du trésor (DGCPT), dans le déploiement stratégique du Trésor public.