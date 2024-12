Sénégal: Kaffrine - Les citoyens invités à s'investir pour des »quartiers propres et accueillants'

Kaffrine — Le secrétaire d'Etat à l'Urbanisme, au Logement et à l'Hygiène publique, Momath Talla Ndao a invité, les citoyens de Kaffrine (centre) à s'investir davantage pour faire de leurs quartiers des "espaces accueillants, propres et fonctionnels".

"Nous invitons les citoyens à davantage s'investir pour faire de chaque quartier un espace accueillant, propre et fonctionnel. Soyons les artisans de ce changement en multipliant les actions similaires et en sensibilisant nos proches à l'importance de cet engagement collectif", a-t-il lancé samedi en procédant au lancement à Kaffrine de la septième édition de la journée nationale de nettoiement "Setal sunu reew", en présence des autorités administratives et territoriales, entre autres acteurs.

Le thème de cette édition est : "Ensemble pour des quartiers propres et embellis avec comme slogan : "Gox yu set te taaru".

"L'innovation majeure de cette édition, c'est le challenge que nous avons lancé pour récompenser les quartiers et villages les plus propres et les mieux embellis. La propreté de nos quartiers et leur embellissement ne sont pas une option, c'est une nécessité", a-t-il fait valoir.

M. Ndao a tenu à féliciter la Division régionale de l'urbanisme de Kaffrine pour son "initiative exemplaire" consistant à aménager les alentours du district sanitaire de Kaffrine. »Ces actions, selon lui, participent à la préservation de notre santé, de notre environnement et de notre dignité. »

Il a précisé que l'objectif de cette initiative locale vise à transformer cet espace en un lieu moderne fonctionnel et attractif, qui saura non seulement répondre aux besoins des usagers, mais également contribuer au rayonnement de Kaffrine.

"En rejoignant les rangs de cette forte mobilisation nationale, nous donnons vie aux principes de citoyenneté actives et renforcerons le lien social dans nos communautés", a estimé Momath Talla Ndao.