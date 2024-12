Afrique: Hand/Le sept Tunisien Dames troisième à la CAN - Dames Préparons le Mondial !

L'équipe de Tunisie dames a arraché sa qualification pour le Mondial féminin 2025, en Allemagne et aux Pays-Bas et a terminé troisième. L'objectif est atteint et, d'ores et déjà, nous pouvons établir un premier bilan et tirer quelques enseignements.

Les Tunisiennes, qui ont été battues par l'Angola en match d'ouverture, ne sont pas celles qui ont battu la RD Congo en quarts de finale (28-24). C'étaient leurs fantômes.

Oui, nos représentantes valaient mieux que cela. Nous les avons vues jouer avec leurs clubs et nous n'avons pas pu admettre que ces joueuses qui possédaient une dextérité remarquable perdent beaucoup de leurs moyens. Il faudrait reconnaître toutefois que nos joueuses sont, pour la plupart, jeunes et, par rapport aux Angolaises, dont une bonne partie parcourt le monde, de tournoi en tournoi, alors que les meilleures d'entre elles évoluent au service de très bonnes équipes, la différence était énorme. Reste que la Tunisie a toujours su ternir tête à ces équipes de l'Angola et de la République du Congo. D'ailleurs, pour se qualifier, les Tunisiennes ont eu leur revanche et le compostage de leur billet pour le prochain Mondial.

Du temps et des moyens

Dès les premiers engagements, nous avons relevé une certaine raideur dans les mouvements. L'équipe n'arrivait pas à trouver ses marques. La porteuse du ballon adverse n'était pas fixée et évoluait à sa guise. Les Angolaises plus athlétiques avaient toujours un temps d'avance et comme la défense flottait, les buts se suivaient à un rythme régulier. Les tunisiennes répliquaient et, en dépit de la largeur du score, faisaient quand même mal à leurs adversaires. Il faudrait dire que le fait de vouloir suivre le rythme des Angolaises était suicidaire. Encaisser plus de trente buts en soixante minutes de jeu, c'était négociable, si les Tunisiennes avaient retenu la balle, pour en priver leurs vis-à-vis.

L'absence de l'entraîneur national y est-elle pour quelque chose ? Peut-être, mais toujours est-il que les choses commencèrent à entrer dans l'ordre progressivement. Le fait de battre le Congo a été une sorte de sortie d'une torpeur qui n'avait qu'assez duré. Tout le reste devient secondaire.

Mais comme tout ce qui se fait pour toutes nos équipes féminines de sports collectifs, c'est au niveau de la préparation que tout achoppe. L'équipe de Tunisie avait besoin de rencontres successives, de niveau respectable pour monter au feu et ressentir le choc des rencontres où l'odeur de la victoire et de la défaite se suivent au point de ne plus rien lâcher.

Il faut du temps et des moyens.

Le temps, elles ne possèdent que ce qui leur reste après leurs études, leurs responsabilités familiales et ce n'est pas assez si l'on veut se frotter à ces monstres qui disposent de tout.

Les moyens ? C'est ce qu'on leur donne. Et c'est très peu. Pour préparer le Mondial, «il n'est plus question d'aller faire de la figuration», avait insisté le chef du gouvernement. C'était bien dit et c'est au ministère des Sports de trouver les moyens et la formule.