Afrique: Coupe de la CAF/2e journée - Bravos-CSS (3-2) - La désillusion

Une défaite douloureuse qui complique la situation du CSS dans son groupe.

Le but de Hazem Hadj Hassen à la 46'( une déviation de la tête sur un centre de Sakkouhi) a donné l'impression que le CSS est en train de revenir face à Bravos. A 3-2, le coup était jouable pour un CSS qui ne pouvait mieux entamer la seconde mi-temps. Mais finalement, l'équipe d'Alexandre Santos a encore une fois déçu avec une catastrophique première mi-temps, et toujours cette incapacité à bien s'exprimer. Une deuxième défaite de suite en coupe de la CAF et des chances compromises pour la qualification au second tour.

Santos a changé comme d'habitude son onze. Mais à voir la copie de la première période, et cette distraction défensive et les erreurs de placement qui ont coûté deux buts pour notre représentant, on se demande si le CSS a fait le voyage pour ramener les points de la victoire. Toute une première mi-temps dilapidée pour avoir voulu trouver le bon rythme sans y parvenir, et plus en seconde mi-temps, Dhaoui et Sakkouhi qui faisaient des efforts pour revenir dans le match mais ont toujours manqué cette efficacité. Laayouni (75') a raté l'égalisation sur balle arrêtée, et c'est là le seul point plus ou moins satisfaisant de ce CSS qui a su créer le danger sur les balles arrêtées.

C'était le seul moyen qui a permis au CSS de créer le danger, pas plus. Cette défaite confirme le débat qui tourne à Sfax : Alexandre Santos est-il l'homme de la situation ? Ce sont beaucoup de défaites et de résultats nuls depuis le début de la saison et surtout un petit volume de jeu malgré les changements de joueurs et de formules. Sans résultat. L'entraîneur portugais peut-il encore continuer avec la même motivation ? On parle de jours comptés et d'un très proche départ de Santos du CSS. Pour le moment, les équipiers de Dahmen s'enfoncent en bas du classement avec 0 point et un prochain match très pénible face à Simba. Hier, les buts de Dhaoui ( 30') et de Hadj Hassen (47') n'ont pas suffi pour au moins ramener un point. Dans l'autre match du groupe, le CSConstantine a battu Simba pour s'emparer de la première place.