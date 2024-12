Tunisie: Extension de l'aéroport de Tunis-Carthage - Est-ce un pari risqué ?

tribune

Le transport aérien, véritable levier de développement économique et de rayonnement international, mérite une réflexion stratégique à long terme. A ce titre, l'appel d'offre n°33/2024 relatif à l'extension de l'aéroport de Tunis-Carthage suscite de légitimes interrogations quant à sa pertinence et son alignement avec les ambitions nationales de la Tunisie.

Les limites du projet actuel

Alors que des pays africains, tels que l'Ethiopie, s'imposent sur la scène internationale avec des projets ambitieux, la Tunisie semble s'enfermer dans une logique de solutions à court terme. L'exemple de l'aéroport de Bishoftu en Ethiopie est édifiant : une infrastructure pensée sur 50 ans, capable d'accueillir 85 millions de passagers par an, et destinée à transformer Addis-Abeba en un hub intercontinental de premier plan. Ce modèle témoigne d'une vision intégrée, conjuguant investissements massifs et ambition stratégique.

En revanche, le projet d'extension de Tunis-Carthage repose sur une perspective limitée à 10 ans. Il engage des ressources financières considérables pour une infrastructure qui risque d'être obsolète dès sa mise en service. Ce choix, bien qu'il semble répondre à des besoins immédiats, néglige les exigences d'un développement durable et les attentes des opérateurs comme des passagers. Par ailleurs, au-delà des défis techniques, l'extension de l'aéroport Tunis-Carthage représente un gaspillage de ressources publiques et un frein au développement économique.

Le maintien de l'aéroport dans sa localisation actuelle aggrave les contraintes urbaines et limite les perspectives d'expansion. Ce projet s'inscrit dans une approche que l'on pourrait qualifier de « gestion à court terme », incapable de répondre aux défis du transport aérien. En comparaison, d'autres grandes métropoles africaines - Dakar, Abidjan, Nairobi ou encore Lagos - ont su moderniser leurs infrastructures aéroportuaires en adoptant une vision tournée vers l'avenir. Ces villes ont développé des aéroports excentrés, intégrés à des écosystèmes économiques incluant zones franches et centres logistiques, tout en libérant des espaces au coeur des villes pour des projets urbains structurants.

Repenser l'avenir...

Face à ce constat, il est impératif de suspendre l'appel d'offres n°33/2024 et de lancer une étude socioéconomique approfondie. Une telle démarche permettrait d'évaluer les besoins actuels et futurs en trafic passager et fret, tout en s'inspirant des expériences réussies ailleurs en Afrique. Une analyse comparative approfondie des modèles africains pourrait éclairer les décideurs sur les opportunités à saisir pour faire de la Tunisie un acteur clé dans le transport aérien.

Par ailleurs, cette étude devrait inclure une consultation élargie impliquant les acteurs publics et privés, ainsi que des partenaires internationaux. Elle poserait les bases d'une feuille de route ambitieuse, intégrant les attentes de toutes les parties prenantes et visant à faire émerger une infrastructure moderne et compétitive. Le projet « Tunis Aéroport City » pourrait incarner cette vision. Une infrastructure excentrée, conçue comme une plateforme économique intégrée, serait à même de stimuler la croissance économique, le tourisme, la création d'emplois et les investissements étrangers. Une telle initiative redéfinirait la desserte aérienne du Grand-Tunis tout en renforçant la position stratégique de la Tunisie au coeur de la Méditerranée.

Face aux enjeux majeurs que soulève l'avenir du transport aérien en Tunisie, il devient essentiel de se tourner vers des décisions courageuses et visionnaires. C'est dans cet esprit que je me permets, à ce niveau, de m'adresser directement à Monsieur le ministre des Transports, en appelant à une réflexion stratégique à long terme qui soit à la hauteur des ambitions nationales.

Monsieur le Ministre, ce projet actuel, s'il est mené à terme, pourrait être perçu comme une véritable « erreur stratégique » en raison de son manque de vision et des conséquences qu'elle entraînera. Il est de votre responsabilité de poser les fondations d'une stratégie ambitieuse et tournée vers l'avenir.

La jeunesse tunisienne mérite des choix visionnaires, porteurs d'espoir et d'opportunités. Il est temps d'inscrire le transport aérien au coeur d'un projet national, capable de hisser la Tunisie au rang des nations qui misent sur l'avenir.