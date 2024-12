Sénégal: Bakel - Plaidoyer pour la construction d'un siège social au profit des personnes en situation de handicap

Bakel — Le président de la convergence départementale pour la promotion des personnes handicapées de Bakel (est), Mamadou Yaffa a plaidé samedi, pour la construction d'un centre de formation servant également de siège social aux membres de leur association.

« On a déjà un terrain au niveau de Bakel. On veut le construire pour en faire un centre de formation et en même temps un siège social pour les handicapés du département de Bakel », a déclaré M. Yaffa.

Il s'exprimait lors d'une cérémonie organisée pour marquer la clôture de la semaine internationale des personnes handicapées qui s'est tenue du 04 au 07 décembre.

« On ne veut pas tendre la main. Nous voulons être formés. On peut travailler et on veut travailler. On ne demande que des appuis et des financements », a-t-il fait valoir en présence d' autorités territoriales.

Mamadou Yaffa a également sollicité la diminution en leur faveur des frais de l'état civil. « 480 handicapés au niveau du département n'ont pas d'extraits de naissance et du coup, n'ont pas accès à la carte d'égalité des chances », a-t-il révélé.

Mamadou Killé Konaté, adjoint au maire de Bakel, officier d'état civil, a promis que les papiers de résidence et d'extraits de naissance seront désormais gratuits pour les personnes vivant avec un handicap dans la commune.

Pour sa part, Mapaté Sy, président du conseil départemental de Bakel et parrain de la semaine a magnifié la ponctualité de l'association des personnes en situation de handicap concernant le remboursement de prêts de financement.

« Dans le projet de promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, l'association des femmes handicapées et plus jeunes handicapés a bénéficié de prêts qui ont été tous remboursés comme il se doit », a-t-il salué.

« Nous sommes à la recherche de partenaires pour la construction de la maison des handicapés. Ce sera une maison construite et équipée. Nous nous battrons pour que les handicapés du département soient formés à des métiers adaptés à leur handicap », a promis M. Sy.