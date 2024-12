Egypte: Le ministre des AE participe à la réunion ministérielle sur la Syrie à Doha

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Emigration et des expatriés égyptiens, Badr Abdelati a participé, à la demande du président de la République, à la réunion ministérielle tenue samedi soir à Doha pour examiner les développements dangereux et accélérés en Syrie et les moyens de faire cesser les combats et de remédier à la crise.

La rencontre s'est déroulée en présence des ministres des Affaires étrangères d'Egypte, de Qatar, de Jordanie, d'Irak, d'Arabie Saoudite, et du côté de l'Accord d'Astana, ceux de Turquie et d'Iran et l'envoyé russe pour la Syrie.

Abdelati a souligné la nécessité de préserver l'unité de la Syrie et ses institutions étatiques, de faire cesser les combats pour favoriser la relance du processus politique en vertu de la résolution n°2254 du Conseil de sécurité de l'ONU et enfin d'éviter le sectarisme qui engendrerait davantage d'instabilité dans la région.

Il faut empêcher la prolifération du terrorisme en Syrie et trouver une solution à la question des déplacés et des réfugiés pour permettre leur retour volontaire et en toute sécurité à leur pays, a fait savoir le chef de la diplomatie.

Les participants ont convenu, à la fin de leur réunion, de continuer à concerter pour parvenir à une solution politique en Syrie, stopper la guerre et lancer un processus politique qui préserve l'unité, la souveraineté et la stabilité de ce pays.

L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie Geir Pedersen a rejoint aux ministres des AE à la fin de la réunion pour avancer la vision de l'ONU concernant la situation et les moyens d'y remédier conjointement avec les pays participants.