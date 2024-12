Egypte: Le Président Al-Sissi se rend au Danemark au début de sa tournée européenne

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi se rend aujourd'hui à Copenhague, capitale du Royaume de Danemark, au début d'une tournée européenne qui comprend également le Royaume de Norvège et la République d'Irlande, dans le cadre du renforcement de la coopération et de la coordination entre l'Égypte et les pays européens.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que, lors de sa visite d'État au Royaume de Danemark, SE M. le Président tiendra des rencontres avec Sa Majesté le Roi de Danemark, la Première Ministre et le Président du Parlement danois. De plus, SE participera à plusieurs événements et réunions économiques, couronnés par la signature d'une déclaration de partenariat stratégique entre les deux pays, ainsi que plusieurs mémorandums d'accord dans divers domaines de coopération.

Le porte-parole a ajouté que SE M. le Président se dirigera ensuite à Oslo, capitale du Royaume de Norvège, pour une visite officielle, au cours de laquelle il rencontrera Sa Majesté le Roi de Norvège, le Premier Ministre, ainsi que le Président et des membres du Parlement norvégien.

De même, SE M. le Président tiendra des réunions avec des dirigeants de grandes entreprises norvégiennes opérant en Égypte, et assistera à la signature de plusieurs accords de coopération bilatérale.

Outre le porte-parole officiel a affirmé qu'à la fin de son tournée européenne, SE le Président se rendra à Dublin, capitale de la République d'Irlande, où il y rencontrera le Président et le Premier ministre irlandais pour discuter des opportunités visant à renforcer la coopération entre les deux pays, ainsi que de la coordination concernant les questions et les crises internationales d'intérêt commun.