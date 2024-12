Egypte: Le pays et l'Arabie saoudite signent un accord pour la reconnaissance mutuelle des programmes d'opérateurs économiques autorisés

Le vice-ministre des Finances et le superviseur de l'Autorité égyptienne des douanes, Cherif el Kilani, a signé avec le gouverneur de l'Autorité saoudienne de la zakat, des impôts et des douanes (ZATCA), Suhail bin Mohammed Abanmi, un accord pour la reconnaissance mutuelle des programmes d'opérateurs économiques agréés dans les deux pays.

Cet accord contribuera à renforcer les échanges commerciaux et les chaînes d'approvisionnement dans le commerce international, ainsi qu'à accorder des avantages au secteur privé tant en Égypte qu'en Arabie saoudite.

La cérémonie de signature s'est déroulée en marge de la conférence sur la zakat, la fiscalité et les douanes, organisée par l'Arabie saoudite et réunissant des professionnels du monde des affaires, des contribuables, des importateurs, des exportateurs, des experts et des chercheurs du monde entier afin de renforcer la collaboration et les connaissances en matière de zakat, de fiscalité et de douanes.

La conférence vise à jeter la lumière sur les principaux développements en matière d'opérations douanières et de leur gestion, et à examiner les meilleures pratiques en matière de collecte des impôts et de la zakat, dans le contexte des progrès considérables apportés par les nouvelles technologies durables et de leur adoption généralisée dans les différents secteurs.