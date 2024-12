Maroc: M. Talbi Alami en visite de travail en Slovénie

Rabat — Le Président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, effectue lundi une visite de travail parlementaire en République de Slovénie.

Au menu de cette visite, qui intervient à l'invitation de la Présidente de l'Assemblée nationale de la République de Slovénie, Mme Urška Klakočar Zupančič, figurent plusieurs rencontres parlementaires importantes, et sera l'occasion de présenter les grands chantiers dans lesquels le Royaume s'est engagé sous la Sage Conduite de SM le Roi Mohammed VI, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Cette visite a également pour objectifs de débattre des moyens d'améliorer les bonnes relations parlementaires bilatérales, de renforcer le dialogue, ainsi que la coordination entre les deux institutions dans les différents fora parlementaires régionaux et internationaux dans le cadre du respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays en plus de contribuer, en tant qu'institutions législatives et parlementaires, au rayonnement de la paix et de la sécurité internationales.

En novembre 2022, Mme Urška Klakočar Zupančič avait effectué une visite de travail au Royaume du Maroc qui a été couronnée par la signature d'un mémorandum d'entente portant sur la consolidation de la coopération entre les deux institutions législatives.

Ce mémorandum vise à développer les relations d'amitié, renforcer la compréhension mutuelle et la coopération et promouvoir l'échange de visites des délégations parlementaires au plus haut niveau, des groupes d'amitié parlementaires des deux pays et des membres des deux institutions législatives. Aussi, il ambitionne d'intensifier la coopération en termes d'échange d'informations et de concertation autour des questions d'intérêt commun.