Maroc: Colmar - Vibrant hommage aux Goumiers marocains qui se sont sacrifiés pour la liberté de la France

Fréland (France) — Un vibrant hommage a été rendu aux Goumiers marocains qui se sont sacrifiés pour la liberté de la France, souvent au péril de leur vie, lors d'une cérémonie tenue ce week-end dans la commune de Fréland, près de Colmar (Alsace), en commémoration du 80è anniversaire de sa libération de l'occupation nazie.

Mobilisés pour mener des opérations éprouvantes et risquées, souvent en première ligne et dans des conditions extrêmes, ces combattants marocains ont fait preuve de courage et de bravoure exceptionnels pour défendre les idéaux de la liberté et de la fraternité, jouant un rôle clé dans la libération de la France et marquant l'histoire par leur engagement et leurs actes héroïques.

Cette cérémonie commémorative a rassemblé des diplomates, des députés, des élus locaux et plusieurs autres personnalités civiles et militaires, en présence d'anciens combattants et de leurs familles et de représentants d'associations mémorielles.

A cette occasion, le vice-Consul général du Maroc à Strasbourg, Abdelaziz El-Alami, a exprimé la reconnaissance et l'admiration du Royaume envers ces héros, notant que leur mémoire doit être préservée et honorée et que leur contribution à la libération de la France reste un témoignage de courage et d'humanité.

"Ces hommes, ces Goumiers, ont payé un lourd tribut pour la liberté de la France. Ils ont sacrifié leurs vies, laissant derrière eux leurs familles et leur terre natale, pour se battre, aux côtés des Français, pour la paix et la dignité de l'humanité", a-t-il rappelé, soulignant l'importance de transmettre cet héritage aux générations futures.

Pour sa part, le maire de Fréland, Jean-Louis Barlier, a mis en avant la détermination et l'héroïsme des Goumiers marocains qui ont combattu dans le brouillard des Vosges et les bois d'Alsace, soulignant que "ces hommes valeureux se sont distingués par leurs vastes opérations de camouflage, contribuant grandement à anéantir l'ennemi et à reconquérir notre territoire".

Ainsi, ces combattants marocains, de la Corse à l'île d'Elbe, dans les Abruzzes, en France, en passant par la Sicile puis la Provence, se couvrent de gloire tout au long de leur glorieuse route avant de rentrer au pays", a-t-il dit, ajoutant que quand survient la guerre d'Indochine, ils sont envoyés encore une fois sur ce théâtre des opérations entre 1948 et 1954 où ils payeront un lourd tribut au service de la France.

"Souvenons-nous que nous devons notre liberté à ces guerriers marocains, dont la bravoure au combat suscitait l'admiration chez les alliés et la crainte chez l'ennemi !", a lancé à l'assistance Jean-Marie Scotton, président de la Koumia, l'association des anciens goumiers marocains et des Affaires indigènes en France.

"Ils ont écrit une très belle page d'une histoire partagée entre le Maroc et la France. Cette fraternité d'armes vécue alors par nos pères participe de l'amitié franco-marocaine d'aujourd'hui", a-t-il affirmé, mettant l'accent sur la nécessité pour les jeunes générations de "prendre le relais de cette mémoire et de perpétuer cette reconnaissance vis à vis de ces hommes qui ont fait le sacrifice ultime de leur vie pour défendre nos valeurs de justice, de liberté, de solidarité et de tolérance".

La cérémonie a été marquée par l'entonnement du Chant des Tabors, avec la très célèbre phrase "Zidou L'Goudem !" (Avancez, avancez !), prononcée par les soldats marocains pour galvaniser les esprits et stimuler la ténacité durant les missions militaires, transformée en chanson motivante et emblématique des Goums.

Le Chant des Tabors reste un symbole important du courage et de l'héroïsme des goumiers marocains et souvent interprété lors des commémorations et cérémonies militaires pour rendre hommage à ces soldats valeureux.

"Ces chansons des Goums, nos chansons, nous les avons chantées tout au long de la route qui, à travers tant d'épreuves, nous a conduits de l'Afrique au coeur de l'Allemagne, de l'humiliation de la défaite à la fierté de la victoire. Nous les avons chantées dans l'attente des combats. Nous les avons chantées en montant à l'assaut, lorsque la mort fauchait parmi nous les meilleurs. Nous les avons chantées dans la fatigue des soirs de bataille. Que de souvenirs elles évoquent !", écrivait à ce propos le Général Guillaume, leur ancien commandant, surnommé le Grand Auroch.

Les goumiers marocains se sont distingués par leur bravoure et leur loyauté. En tant que combattants aguerris, ils ont fait face à des combats acharnés dans des terrains difficiles, souvent en première ligne, et ont contribué de manière décisive à plusieurs victoires clés. Leur rôle dans ces batailles a été déterminant, et leur courage, exemplaire. Ces hommes ont fait le sacrifice ultime, perdant leurs vies pour la liberté de la France.