Maroc: Le gouvernement compte sur les administrateurs et cadres administratifs pour la mise en oeuvre du chantier Royal de la protection sociale (M. Akhannouch)

Casablanca — Le gouvernement mise sur les administrateurs et cadres administratifs pour la mise en oeuvre du chantier Royal de généralisation de la protection sociale, a affirmé, dimanche à Casablanca, le président du parti du Rassemblement National des Indépendants (RNI), Aziz Akhannouch.

Intervenant lors de la 1ère Rencontre nationale de l'Organisation nationale des fonctionnaires et cadres administratifs RNIstes, M. Akhannouch a souligné que l'Exécutif s'attèle à renforcer les piliers de l'État social, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ajoutant que le gouvernement compte sur la contribution du corps des administrateurs et cadres administratifs au succès escompté des différents projets et réformes engagés dans le Royaume.

Dans ce sens, il a exprimé sa satisfaction à l'égard du bilan des réalisations de l'Exécutif malgré les circonstances difficiles auxquelles il a été confronté, estimant que "le gouvernement a honoré ses engagements contenus dans le programme gouvernemental, qui reflète les aspirations et projets des différents partis de la majorité". Selon M. Akhannouch, "le gouvernement avance, ainsi, dans la bonne direction, œuvrant avec le sérieux nécessaire pour que les mesures prises aient l'impact positif escompté en faveur des citoyens".

Il a notamment mis en avant la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre du dialogue social, en particulier l'augmentation des salaires, pour un montant total avoisinant 45 milliards de dirhams d'ici 2026, l'exonération des pensions de retraite de l'impôt sur le revenu, et la poursuite des engagements relatifs à la réforme de l'impôt sur le revenu, sous-tendue par la révision du barème progressif de cet impôt.

Par ailleurs, le président du RNI a également souligné le développement des structures de l'Organisation nationale des fonctionnaires et cadres administratifs RNIstes, renforcée par l'adhésion de nombreuses compétences.

Il a fait remarquer qu'à la lumière de ces évolutions, "le parti connaît une dynamique positive à tous les niveaux, précisant que cette dynamique constante n'est ni saisonnière ni électoraliste".

Le chef du RNI a poursuivi que les structures du parti constituent le cœur battant du parti, des leviers pour plaider ses causes et défendre ses idées, notant que "les aspirations sont grandes pour accompagner le 'Maroc 2030' et les nombreux projets et investissements lancés dans le Royaume".

De son côté, Abdessadeq Mourchid, président de l'Organisation nationale des fonctionnaires et cadres administratifs RNIstes, a soutenu qu'à travers cette rencontre, les fonctionnaires expriment leur engagement et soutien à la politique gouvernementale.

M. Mourchid, reconduit à cette occasion à la tête de l'organisation, a expliqué que les travaux de cette rencontre se sont clôturés par l'organisation de trois ateliers abordant des thématiques fondamentales entamées par le gouvernement, à savoir l'État social, le rôle de l'administration dans la mise en oeuvre des projets gouvernementaux et la situation des administrateurs.

Il a, dans ce cadre, rappelé que l'organisation, qui opère selon une approche participative prônée par le président du parti, a organisé une série de rencontres dans toutes les régions du Royaume. Ces rencontres ont constitué une occasion de débattre de nombreuses questions, de recueillir les propositions et revendications des citoyens, et d'expliquer la vision et les programmes du gouvernement.

De son côté, Lahcen Saadi, membre du bureau politique du parti, a souligné "le succès du gouvernement à mettre en oeuvre les chantiers Royaux et le programme gouvernemental, dans lesquels les fonctionnaires, cadres et administrateurs jouent un rôle important, notant que l'administration marocaine est fortement engagée sur cette voie".

Et de relever que le gouvernement, conscient de l'importance et du rôle des cadres et des fonctionnaires, a répondu à de nombreuses revendications de ces derniers, que ce soit par l'augmentation des salaires, qui concerne de nombreux employés des secteurs public et privé, ou encore à travers la réforme fiscale.