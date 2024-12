Maroc: Cérémonie d'émission d'un timbre-poste commémoratif de 'Marrakech, Capitale de la Culture dans le Monde Islamique'

Marrakech — La cérémonie de dévoilement d'un timbre-poste commémoratif consacré à la désignation de Marrakech comme Capitale de la Culture dans le Monde Islamique pour l'année 2024, a été organisée dimanche, au Palais Bahia, à la cité ocre, à l'initiative du Groupe Barid Al-Maghrib.

Cette cérémonie a été marquée par la présence notamment du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, de la Présidente du Conseil Communal de Marrakech, Fatima-Ezzahra El Mansouri, du Directeur Général de l'Organisation du Monde Islamique pour l'Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), Salim Mohamed AlMalik, et du Directeur Général du Groupe Barid Al-Maghrib, Amin Benjelloun Touimi.

L'émission de ce timbre-poste par le Groupe Barid Al-Maghrib, en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a coïncidé avec la clôture de l'évènement "Marrakech, Capitale de la Culture dans le Monde Islamique pour l'année 2024", dont les activités se sont étalées sur une année entière.

Dans une déclaration à la MAP, M. Bensaid a relevé que l'émission de ce timbre-poste à l'occasion de la désignation de "Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2024", est de nature à contribuer au rayonnement culturel de la cité ocre, qui connait une renaissance civilisationnelle et de développement grâce aux programmes lancés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans ce cadre, M. Bensaid a souligné que ce timbre-poste spécial reflète les couleurs et les motifs élégants qui caractérisent la cité ocre, symbole vivant de l'histoire du Maroc et de son patrimoine culturel matériel et immatériel unique.

Dans ce contexte, il a tenu à rappeler que la désignation de Marrakech comme capitale de la culture du monde islamique pour cette année, est due à sa riche culture et son patrimoine civilisationnel ancré dans l'histoire, notant que la cité ocre connait actuellement un grand développement au niveau de ses infrastructures et équipements de base et le lancement de grands projets dans tous les domaines, qui contribuent à faire de cette ville l'une des meilleures destinations touristiques au monde.

"C'est un grand honneur de nous réunir aujourd'hui dans cette ville impériale, pour célébrer ensemble l'émission d'un timbre-poste commémoratif à l'occasion de sa désignation Capitale de la Culture du Monde Islamique pour l'année 2024", a souligné, de son côté, M. Benjelloun Touimi.

Ce timbre-poste unique, a-t-il poursuivi, a été émis en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, pour servir de témoignage vivant de l'engagement du Groupe Barid Al-Maghrib à promouvoir le patrimoine culturel exceptionnel du Royaume et à honorer les villes marocaines à grande valeur historique et culturelle.

"A travers cette émission, nous poursuivons notre tradition d'honorer les villes marocaines , qui ont été célébrées par l'ICESCO", a-t-il ajouté.

De son côté, M. Mohamed AlMalik, a relevé que ce timbre-poste qui, "révèle les traits de la singularité de la cité ocre", vient clôturer de la plus belle manière l'événement "Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2024», indiquant que cet événement, placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été marqué par l'organisation de plus de 250 activités culturelles.

M. Almalik a, à cette occasion, donné lecture à un poème composé par lui-même, qui chante la beauté captivante de cette ville impériale.

Le timbre "Marrakech, Capitale de la Culture dans le Monde Islamique pour l'année 2024" illustre le majestueux pavillon de la Ménara, entouré de son bassin, de ses palmiers et des montagnes de l'Atlas en arrière-plan. Ses nuances ocres et ses motifs élégants capturent l'essence de Marrakech, symbole vivant de l'histoire du Maroc et de son architecture fascinante.

Il est à noter que cette nouvelle émission philatélique s'ajoute à une riche série d'émissions dédiées par le Groupe Barid Al-Maghrib à la ville de Marrakech, dont le timbre-poste spécial dédié à la mythique Place Jemaa El Fna, en 2017, et le timbre-poste qui a commémoré neuf siècles de fondation de Marrakech (1960).