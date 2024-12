Afrique: Ces 50 Young Queens africaines qui incarnent le leadership inspirant en 2024

éditorial

Le pouvoir aux femmes - Le magazine international Confidentiel Afrique dévoile les 50 jeunes leaders femmes les plus influentes d'Afrique en 2024 dont l'âge se situe entre 25 et 50 ans. La particularité de ce numéro Hors-Série d'octobre qui se détache des éditions précédentes, met en lumière exclusivement cette année une cinquantaine de figures féminines montantes qui font rêver et transforment positivement leurs environnements.

Sur une short-list de 150 femmes, 50 ont été retenues, suite à une sélection rigoureuse, objective et pas du tout facile. De Tunis à l'archipel malgache en passant par Nairobi, Bangui, Tripoli, Banjul, Dakar, Lagos et les Comores, nos sublissimes jeunes leaders évoluent dans l'agro-business, les nouvelles technologies, l'aéronautique, l'intelligence artificelle, le lobbying politique, la finance, la biomasse, la mode, l'artisanat, l'immobilier, le conseil- stratégie- communication, la cinématographie, la gouvernance écologique, la haute compétition sportive et les Droits humains. Nos vaillantes femmes aux têtes bien couronnées, pour paraphraser Robert de Montesquiou, aux styles et parcours atypiques inspirent leurs univers immédiats de par leur génie inventif, créatif, innovant et impactant.

Dans ce classement 2024 dressé par le magazine Confidentiel Afrique, figurent des noms et des profils connus du public, d'autres peu connus et voire même anonymes. On peut citer entre autres, la stratège en communication, la Centrafricaine Evy DALLY, la surdouée de l'intelligence artificelle Aissatou GNINGUE, la tunisienne Mayssa RKHAMI, spécialiste des pinceaux et de l'audiovisuel, la figure montante de l'immobilier au Burkina, Ghislaine Tangui Josiane BAMBARA, la nigériane Adeola OGUNMOLA, première femme pilote sur les lignes de Qatar Airways, la djiboutienne Fatima Mohamed, dernière vigie des terres agricoles, la Comorienne Abidate Abdourahmane, la génie de la biomasse et la libyenne Inas MILOUD, la gardienne de la langue Tamazight. La liste est longue. Elles ont en commun l'envie débordante de "performer" inside et de libérer le potentiel de leurs talents, malgré la complexité et les enjeux qui pèsent et interagissent. Au gré des épreuves.

Elles sont passées d'un mode de survie à un mode de vie décomplexé, mais combien de fois exaltant et productif. Une sorte de "Women's Soft Power", conscient des défis, marquant à bien des égards leurs territoires et qui fait tilt. Ces jeunes Africaines issues de divers horizons ont été sélectionnées en raison de leurs capacités managériales, leur pugnacité, leur résilience, leur job et surtout leurs résultats palpables. Avec de l'ambition à revendre, des projets qui fourmillent dans leurs têtes, elles ont compris que le pouvoir et l'influence ne se négocient pas. Seul le mérite peut les conquérir. Au prix d'une transpiration plantureuse et intelligence impactante. Ces dix dernières années, bon nombre de filières, jadis chasse gardée des hommes commencent progressivement à se féminiser. C'est le cas de l'industrie numérique, du secteur de l'mmobilier et du "bring food store" où 60% des startups sont dirigées par des entrepreneures. Pour leur sens exquis de compétitivité, d'attractivité et d'innovation.

Redonner confiance à l'esprit entrepreneurial - Plus qu'un sacerdoce de servir la communauté, ces femmes leaders ont semé des graines de solidarité, de générosité pour une société juste, épanouie et créative. Chacune d'entre elles, détient le pouvoir d'agir en implémentant ça et là sur le continent leurs success-stories pour une meilleure appropriation par les futures championnes qui vont éclore. Qui sait ? Il faut oser entreprendre et prendre des risques, en s'adaptant aux contextes et aux défis. Comme l'a si bien affirmé Darwin: «Les figures qui rayonnent et qui survivent ne sont pas les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais sont celles qui s'adaptent le mieux aux changements.» Urbi orbi, au regard de leurs trajectoires et leurs réalisations, les 50 femmes inspirantes portant la couronne 2024 de Confidentiel Afrique ont pris assurément le pouvoir. Bon vent à ces Young Queens qui tiennent haut le pavé, et pour toujours !

Vivement 2025.