Guinée: Transition énergétique - La Coalition nationale "Publiez Ce Que Vous Payez" tient un atelier de cadrage pour la relance du Projet Social bonds

La Coalition nationale Publiez Ce Que Vous Payez Guinée a organisé ce vendredi 29 novembre 2024 à Conakry, un atelier de cadrage par rapport à la troisième phase du Projet Social bonds pour la participation de la société civile pour une transition énergétique réussie.

Au micro de notre reporter, François Dopavogui, président de la fédération guinéenne des associations des personnes handicapées affirme qu'au cours de la rencontre, les participants ont pu faire l'état des lieux des activités qu'ils ont eu à faire précédemment et ensuite projeter celles qui doivent être exécutées les semaines et mois à venir afin de continuer à vulgariser la transition énergétique.

Oumar Kana Diallo, président de l'association guinéenne pour la transparence, membre de la coalition nationale publiez ce que vous payez Guinée a été un plus explicite.

"Il a été question d'une réunion de cadrage pour le lancement du projet de campagne d'information, de formation, de sensibilisation des acteurs de la société civile dans le cadre de la poursuite du projet que PCQVP a bien voulu mettre en place avec ses ONG membres en Guinée concernant une transition énergétique réussie, équitable et inclusive. Qu'est ce qui a été fait jusque-là ? Il y a le contexte qui a été rappelé. C'est a dire dans quel cadre ce projet a été initié par la coalition Publiez Ce Que Vous Payez. L'étude qui a été réalisée, on a mis en exergue cette étude. Les activités de sensibilisation ont été mises en exergue concernant les couches vulnérables à savoir les personnes vivant avec handicap, les femmes et les jeunes. Chaque organisation a relaté les activités qu'elle a eu a menées durant les deux premières années. C'est à dire les deux premières phases du projet qui ont concerné non seulement l'identification de la problématique dans la mise en oeuvre de la transition énergétique mais aussi et surtout l'implication de ces couches vulnérables d'un côté et de l'autre côté, le niveau de préparation et le niveau de préparation du secteur public, c'est à dire de nos décideurs sur l'élaboration des politiques et stratégies dans le cadre de la mise en oeuvre de la transition énergétique en Guinée", a-t-il expliqué.

Poursuivant, cet activiste a fait savoir que pour la suite, il y a des activités de plaidoyer.

"Au niveau de la deuxième phase, les ONG, à côté de la sensibilisation, à côté de la formation et de l'information de nos différents membres, en commun accord avec le secteur public, il a été élaboré, un plan de plaidoyer qui doit être mis en oeuvre. Donc, dans l'immédiat, c'est ce plan de plaidoyer qui doit être mis en oeuvre par les ONG partenaires et la coalition PCQVP en Guinée d'un côté. Et de l'autre côté, des activités de sensibilisation seront intensifiées à l'endroit des acteurs de la société civile mais aussi d'autres acteurs comme les médias, le secteur public pour que les stratégies et les politiques publiques puissent prendre en compte les préoccupations des couches vulnérables dans les textes qu'ils auront à élaborer dans mise en oeuvre de la transition énergétique", a-t-il renchéri.

Prenant la parole, Hadja Aïcha Barry, membre du bureau de la coalition nationale publiez ce que vous payez Guinée et présidente de la COGUIFEMINE a dit que le plan de plaidoyer dont il est question va leur permettre d'aller vers les ministères impliqués dans la transition énergétique mais aussi vers le CNT qui est un organe législatif.

"C'est une réunion de cadrage pour essayer de relancer le Projet Social bonds avec trois organisations partenaires. Après la réussite de deux premières phases, nous tendons à la troisième phase qui va nous permettre d'aller faire un plaidoyer commun vers les et continuer à dérouler les activités de renforcement de capacités vers les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap. Le plan de plaidoyer va nous permettre d'aller vers les ministères impliqués dans la transition énergétique mais aussi vers le CNT qui est un organe incontournable parce que c'est à ce niveau que les lois sont votées", nous-a-t-elle confié.

Cet atelier de cadrage par rapport à la troisième phase du Projet Social bonds pour la participation de la société civile pour une transition énergétique juste, inclusive et durable a été présidé par Docteur Alpha Abdoulaye Diallo, président de la coalition Publiez Ce Que Vous Payez Guinée.

Pour lui, il est extrêmement important que la Guinée ne soit pas en reste de cette transition énergétique et que le gouvernement se dote de politiques assorties d'une véritable stratégie en matière de transition énergétique.

"Cette troisième phase va consister à appuyer les organisations partenaires de PCQVP pour qu'elles fassent avec la coalition le plaidoyer auprès des services de l'État afin que le pays se dote d'une véritable stratégie en matière de transition énergétique. Cette année, la Guinée a été frappée de plein fouet par rapport à cette question de réchauffement climatique. Nous avons connu des inondations sans précédent. Il est extrêmement important que la Guinée ne soit pas en reste de cette transition énergétique et que le gouvernement se dote de politiques assorties d'une véritable stratégie en matière de transition énergétique. Nous estimons que ces actions à travers ce projet, pourront avoir ce qu'on appelle dès effets catalytiques auprès des décideurs pour que la Guinée entre en plein pied dans cette transition énergétique pour le bonheur de ses citoyens", souhaite-t-il.