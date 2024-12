Congo-Brazzaville: CNTR - Le concours des partenaires techniques et financiers sollicité dans la mise en oeuvre du plan stratégique

Le président de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques (CNTR), Joseph Mana Fouafoua, a sollicité, le 5 décembre à Brazzaville, le concours des partenaires techniques et financiers dans la mise en oeuvre de son plan stratégique pour la période 2024-2029.

Face aux partenaires bilatéraux et multilatéraux, le président de la CNTR a partagé l'importance de cette institution au sein du dispositif institutionnel de la gestion des finances publiques mis en place par le gouvernement. Ceci en application des directives de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, mais aussi des engagements que le Congo a souscrits auprès de la communauté internationale en matière d'amélioration de sa gouvernance financière.

Il a également rappelé qu'en quatre ans d'existence, son institution a posé, avec des moyens très limités, quelques actes allant dans le sens de la réalisation des missions d'enquête et d'information auprès de certaines entités publiques. Ces missions ont permis, selon Joseph Mana Fouafoua, de mettre en évidence la méconnaissance par les cadres des administrations publiques du code de transparence en tant qu'instrument important dans la mise en oeuvre d'une gestion efficiente des finances publiques. Cette situation a donné l'occasion à la CNTR de faire un état des lieux afin de relever les forces ainsi que les faiblesses et d'apporter des réponses aux attentes sur l'intériorisation et l'appropriation par tous des dispositifs du code de transparence et des textes subséquents.

« Cette démarche a conduit les autorités de la CNTR à élaborer un plan stratégique sur une période de cinq ans (2024-2029) qui définit les grandes actions à mener, en se conformant, d'une part, aux dispositions contenues dans le Plan national de développement 2022-2026 et, d'autre part, aux exigences du basculement complet en 2025 du budget de moyens au budget programme », a-t-il rappelé.

Pour lui, la transparence et la redevabilité constituent un sujet majeur qui tient à coeur les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui apportent leur soutien au Congo dans les efforts qu'il accomplit dans ce domaine. La transparence et la responsabilité sont, a poursuivi Joseph Mana Fouafoua, deux piliers de la gouvernance des finances publiques dans tous les pays du monde. Le Congo a choisi de s'y conformer et le succès dans ce domaine dépendra des moyens à mettre en place.

« Pour cela, le gouvernement du Congo, et avec lui la CNTR, sait compter les partenaires au développement que vous êtes pour remplir les gaps qui existent. Nous sommes convaincus qu'au sortir de la rencontre de ce jour, les prochaines étapes qui vont suivre consistant à vous contacter individuellement pour poursuivre des échanges, déboucheront sur des appuis que la CNTR souhaite ardemment recevoir des uns et des autres, aux fins de l'aider dans le renforcement de ses capacités aussi bien techniques que matérielles et financières dont elle a besoin pour mener à bien sa noble mission », a-t-il conclu. Il espère que les partenaires manifesteront leur soutien à cette démarche, en l'insérant dans leurs actions à compter de 2025.

Créée par la loi n°18-2019 du 24 mai 2019, la CNTR a pour objectif principal de faire appliquer le code de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques par les entités en charge des finances publiques. Elle a pour missions de : veiller à la stricte application du code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques ; recueillir et diffuser les meilleures pratiques en matière de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques ; entreprendre des études, des analyses et des diagnostics sur la gestion des finances publiques ; diligenter toute enquête en cas de violation de la transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques ; requérir toute expertise pour la validité des informations relatives aux recettes et aux dépenses publiques.