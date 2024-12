Afrique: Réouverture de Notre-Dame de Paris - Le continent présent

Une quarantaine chefs d'Etat, ainsi que des rois et reines de toute l'Europe, se sont retrouvés les 7 et 8 décembre sur l'Île de la Cité pour contempler la cathédrale Notre-Dame de Paris restaurée.

Dévastée par un incendie en avril 2019, la célèbre cathédrale Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes le 7 décembre en fin d'après-midi devant des dizaines de chefs d'État, de gouvernement et de personnalités, après cinq années d'un chantier de restauration inédit dans l'histoire de France. Avec cette réouverture en mondovision, le président français Emmanuel Macron, qui avait fixé le "défi insensé" d'une restauration en cinq ans, aura créé un "choc d'espérance" dans un pays plongé dans une profonde crise politique depuis la censure du gouvernement le 5 décembre.

L'Afrique était officiellement représentée par les présidents du Congo, Denis Sassou-Nguesso; de Guinée-Bissau, Umaro Embaló; du Togo, Faure Gnassingbé; et du Gabon, Brice Oligui Nguema ; Son Altesse Royale Moulay Rachid, frère du roi du Maroc, tous témoins du renouveau de la Dame de Pierre. Après l'inauguration, le président français Emmanuel Macron a reçu à dîner, au Palais de l'Elysée, tous les chefs d'État et de gouvernement. Plus tôt dans l'après-midi, des consultations individuels entre Emmanuel Macron et ses homologues présents ont eu lieu. La renaissance de ce chef-d'œuvre gothique du XIIe siècle, sauvé in extremis des flammes, s'est concrétisée le 7 décembre, à 19 heures, quand l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich, a rouvert les portes après avoir frappé trois coups avec une crosse.

Soucieux de célébrer une nouvelle "fierté française" après les JO de Paris cet été, Emmanuel Macron a prononcé un discours initialement prévu sur le parvis, mais qui a dû être rapatrié à l'intérieur de l'édifice en raison de vents violents. Un office religieux a été également célébré, en présence de 1500 invités, pendant lequel a été lu un message du pape François. L'incendie du 15 avril 2019, dont les causes n'ont toujours pas été déterminées par la justice, a profondément marqué chrétiens et athées. Au fil des années, quelque 340.000 donateurs ont permis de récolter 846 millions d'euros, dont 700 millions ont financé la restauration de la cathédrale.

L'édifice, qui attend entre 14 et 15 millions de visiteurs par an, a rouvert ses portes au public le dimanche 8 décembre, à l'occasion de deux messes. La première a eu lieu en présence d'Emmanuel Macron, des chefs d'État et de gouvernement ainsi que de personnalités religieuses. La seconde était ouverte au public sur inscription.