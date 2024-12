Algérie: Lancement des travaux de la journée d'information 'Renforcer la transparence de la vie publique et la bonne gouvernance - gage d'une intégrité future'

ALGER — Les travaux de la journée d'information intitulée "Renforcer la transparence de la vie publique et la bonne gouvernance : gage d'une intégrité future", organisée par la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption (HATPLC), sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ont débuté lundi à Alger.

Les travaux de cette journée d'information organisée à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée le 9 décembre de chaque année, ont été lancés, ce jour, en présence de la Haut-commissaire à la numérisation, Meriem Benmouloud, et de représentants d'institutions gouvernementales et officielles.

Et d'ajouter que "cette journée d'information vise à mettre en évidence l'importance du renforcement de la transparence de la vie publique et de la bonne gouvernance, qui constitue un élément clé dans l'élaboration et l'adoption de normes relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption, et leur impact sur la modification des comportements individuels et collectifs, dans le but de former l'intégrité des générations futures dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable".

La Haute Autorité a veillé, lors de l'élaboration de la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, à inclure ces objectifs liés au renforcement de la transparence dans la gestion des affaires publiques dans la déclaration de biens, en sus de l'adoption de la déclaration électronique.

Les travaux de cette journée d'information, placée sous le même thème retenu par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour l'année 2024 se poursuivent avec au programme "l'examen de l'impact de la bonne gouvernance sur le traitement de la problématique de changement des comportements des individus et des collectivités, en vue de former l'intégrité des générations futures, à la lumière de la réalisation des objectifs du développement durable".

L'accent a également été mis sur l'importance de la déclaration des biens, en tant que mécanisme visant à renforcer la transparence, et du numérique pour faciliter le traitement des déclarations".